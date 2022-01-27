Vận đỏ hơn son từ ngày 28/1/2022, những con giáp sau sớm hưởng vinh hoa phú quý, công danh sự nghiệp đều thăng hoa, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/01/2022 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sớm hưởng vinh hoa phú quý, công danh sự nghiệp đều thăng hoa, viên mãn bắt đầu từ ngày 28/1/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có nhiều cơ hội, nhất định sẽ làm ăn hanh thông, phát tài, mở ra hy vọng mới, tài lộc dồi dào, tiền gửi rủng rỉnh tiếp tục vươn lên. Nhìn chung, đây là thời kỳ tương đối may mắn, nếu chăm chỉ làm ăn thì tài lộc vượng phát, vinh hoa phú quý không ngừng tăng lên, ngày càng tốt dần lên, khả năng thu thập của cải là một trong những khả năng tốt nhất, và chất lượng cuộc sống đương nhiên sẽ rất tốt.

Về mặt tình cảm nhờ, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình, xã hội. Bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân hôm nay ra ngoài không khéo lại va phải ý trung nhân của đời mình, có tin vui lúc nào không hay.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ cực kì vượng phát, có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra con đường thăng quan tiếc chức. Người làm công ăn lương tài lộc ổn định và có phần tăng nhẹ. Bản mệnh nếu muốn tăng thêm thu nhập cho mình thì có thể tranh thủ thời gian để làm thêm nghề tay trái, tuy sẽ vất vả hơn nhưng chắc chắn tiền thu về sẽ khiến bạn hài lòng. Còn đối với người kinh doanh, sự nghiệp của bạn sẽ tăng lên không ngừng, một vốn bốn lời, lợi nhuận khủng giúp con giáp tha hồ hốt bạc.

Tình cảm cũng may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Bạn thường có vẻ ngoài duyên dáng, ăn nói lọt tai người nghe nên đi ra ngoài hay gặp được quý nhân giúp đỡ. Bạn bè tuy không nhiều nhưng chất lượng, chỉ cần hôm nay bạn gặp khó khăn là gọi họ giúp được ngay không sợ.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này được Tam Hợp quý nhân nâng đỡ, mọi nỗ lực làm việc của bạn sẽ được nhiều người công nhận. Vấn đề tài chính của con giáp này cũng rất thịnh, bạn sớm có được nguồn thu ổn định trong giai đoạn này nên bạn có thể thoải mái việc chi tiêu. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Không chỉ vậy, bạn còn sáng tạo và phát triển được những ý tưởng mới trong công việc, mở rộng mối quan hệ ngoại giao.

Người độc thân vượng vận đào hoa, bạn cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, đường tình duyên của bạn sẽ ổn định, bạn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới đầy ngọt ngào.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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