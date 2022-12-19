Được Thần Tài ‘nhắm trúng’ ghi danh bảng vàng, 3 con giáp '1 bước lên trời', trong 3 ngày tới (20, 21 và 22/12/2022) đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc có tiền tỷ, đời lên hương, tình lên đỉnh

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 05:20

3 con giáp thoát cảnh nghèo khổ, ngồi không tiền cũng tự chạy vào túi, muốn tiền có tiền, muốn lộc được lộc, vạn sự hanh thông.

 

Tuổi Hợi

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi vào 3 ngày tới, dưới sự hỗ trợ của cát tinh nên đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh. Chẳng những là người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng có điềm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về như nước, không cần phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp sẽ giúp bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân  trong thời gian này.

Người tuổi Hợi trong thời điểm này vận trình lên hương, tiền tài dư dả, công việc của con giáp diễn ra suôn sẻ, không gặp biến cố nào. Đường tài lộc của con giáp tuổi Hợi vượng sắc hơn hẳn, kéo vận trình cả ngày tốt lên trông thấy. Nhờ có người chỉ dẫn mà bản mệnh đã tìm được cơ hội kiếm tiền, có khả năng phát tài và tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Được Thần Tài ‘nhắm trúng’ ghi danh bảng vàng, 3 con giáp '1 bước lên trời', trong 3 ngày tới (20, 21 và 22/12/2022) đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc có tiền tỷ, đời lên hương, tình lên đỉnh - Ảnh 1
Người tuổi Hợi trong thời điểm này vận trình lên hương, tiền tài dư dả, công việc của con giáp diễn ra suôn sẻ, không gặp biến cố nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, người tuổi Mùi trong 3 ngày tới sẽ có vận trình suôn sẻ, tiền của dồi dào. Con giáp này nhận được tin vui bất ngờ từ những chuyện tốt đã làm từ trước đó. Sự nhiệt tình, hào hiệp của bản mệnh đã mang lại cơ hội mới trong công việc, cũng từ đây mà không gian phát triển trong tương lai ngày càng rộng mở. Nếu biết tận dụng sẽ gặt hái không ít thành quả tốt đẹp.

Tài vận của người tuổi Ngọ trong thời gian này cực kỳ rực rỡ, tiền bạc không ngừng đổ về nhà, cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tài lộc tới. Trên con đường công danh sự nghiệp tuổi Ngọ sẽ cực kì suôn sẻ, đây cũng chính là lý do mà thu nhập của con giáp này tăng tiến không ngừng. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ có cơ hội tỏa sáng, được cấp trên cất nhắc tăng lương thăng chức ào ào đến, nếu tuổi Ngọ nhanh tay nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Được Thần Tài ‘nhắm trúng’ ghi danh bảng vàng, 3 con giáp '1 bước lên trời', trong 3 ngày tới (20, 21 và 22/12/2022) đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc có tiền tỷ, đời lên hương, tình lên đỉnh - Ảnh 2
Tài vận của người tuổi Ngọ trong thời gian này cực kỳ rực rỡ, tiền bạc không ngừng đổ về nhà, cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tài lộc tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

3 ngày tới, Tý sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Chuột sẽ có một ngày khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề. Người tuổi Tý hãy nắm lấy cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa.

Tử vi cho biết trong thời gian này, những người tuổi Tý chính là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn rất nhiều. Đặc biệt là trong công việc, người tuổi Tý cũng sẽ đạt được thành quả bùng nổ. Thêm vào đó, con đường tài lộc  của người tuổi Tý cũng sẽ suôn sẻ bất ngờ. Có quý nhân trợ giúp nên làm việc gì cũng thiên lợi địa lợi nhân hòa, dễ dàng phất lên như diều gặp gió.

Được Thần Tài ‘nhắm trúng’ ghi danh bảng vàng, 3 con giáp '1 bước lên trời', trong 3 ngày tới (20, 21 và 22/12/2022) đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc có tiền tỷ, đời lên hương, tình lên đỉnh - Ảnh 3
Có quý nhân trợ giúp nên làm việc gì cũng thiên lợi địa lợi nhân hòa, dễ dàng phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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