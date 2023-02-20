Đúng tuần đầu tiên tháng 3: May mắn đột ngột, tiền tài chất đống, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, phú quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 15:15

Tử vi có nói, qua tuần đầu tiên tháng 3, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận may đón đầu, 3 con giáp sẽ đón tài lộc vào nhà.

Tuổi Dậu

Các bạn tuổi Dậu dấu hiệu thăng hoa trước khi sang tuần đầu tiên tháng 3. Thời gian này mở ra bước ngoặt trong cuộc đời của con giáp tuổi Dậu. Quý nhân sẽ đến với nhiều sự kiện vui vẻ, thay đổi được tình thế nhiều trắc trở trong sự nghiệp trước đây và tránh những rắc rối.

Khi thời cơ đến, hãy chuẩn bị tinh thần kiếm thật nhiều tiền để thực hiện theo kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Mặt khác, đối với một số bạn tuổi Dậu có thể là điềm lành hướng đến hôn nhân. Đối với những bạn còn độc thân, họ sẽ sớm tìm được người như ý.

Đúng tuần đầu tiên tháng 3: May mắn đột ngột, tiền tài chất đống, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, phú quý tề thiên, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những con rồng phải chịu đựng vận rủi trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, tuần đầu tiên tháng 3, cục diện xấu của cuộc đời tuổi Thìn sẽ bất ngờ sang trang mới. Người thuộc con giáp rồng có thể nhận điềm lành tới tấp.

Không chỉ có vận trình tài lộc rực rỡ mà vận đào hoa cũng gặp nhiều may mắn. Đđối với những bạn độc thân thì hãy sớm thoát khỏi cảnh độc thân nhé, phải có đủ hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình.

Đúng tuần đầu tiên tháng 3: May mắn đột ngột, tiền tài chất đống, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, phú quý tề thiên, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Các bạn tuổi Tý vui vẻ, kết giao tốt, có trách nhiệm cao, có tinh thần công bằng, được nhiều người quý mến, họ sẽ nhận ra rằng làm tốt mọi việc chính là con đường tắt dẫn đến thành công. Sang tuần đầu tiên tháng 3, vận đào hoa của người tuổi Tý sẽ vào cửa, gặp được may mắn lớn.

Tài khố ngày càng vượng giúp cuộc sống của Tý dư dả giàu sang phú quý. Công việc cũng như cuộc sống rất suôn sẻ, từ nghèo khó mà trở nên giàu có, đếm tiền cho đến khi mềm tay, đồng thời cần lưu ý để bắt được vận may nhiều lần thì bạn phải đủ sức.

Đúng tuần đầu tiên tháng 3: May mắn đột ngột, tiền tài chất đống, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, phú quý tề thiên, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (20/2 - 26/2), 3 con giáp là cỗ máy in tiền, Thần Tài thả trúng hủ vàng, vận sáng rực như sao trời

Tử vi tuần mới (20/2 - 26/2), 3 con giáp là cỗ máy in tiền, Thần Tài thả trúng hủ vàng, vận sáng rực như sao trời

Bước vào đại vận may mắn khi sang tuần mới đến, 3 con giáp sau đây không ngừng phát triển nhanh chóng về công việc, tài chính và tình cảm.

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