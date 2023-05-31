Đúng ngày Rằm tháng 4 âm lịch: 3 con giáp bất ngờ đón lộc – nhận tài, ra cửa là tiền vào túi, may mắn chồng chất, đại gia ngầm không ai sánh bằng

Tuổi Ngọ khá may mắn trên con đường sự nghiệp. Con giáp này có một ngày thảnh thơi, không còn vướng bận đến công việc, có tiếng nói trong nhóm ở cơ quan. Tuy nhiên cần khiêm tốn để mọi việc được suôn sẻ. Tài lộc ở mức khá tốt, tiền tài hanh thông. Khả năng cao bản mệnh sẽ bỏ túi số tiền không nhỏ, đủ để trang trải cuộc sống và thúc đẩy bản mệnh kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, tương lai cực kỳ rạng ngời, ánh đang chờ đón bản mệnh phía trước.

Tính cách của tuổi Ngọ cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều. Anh chị em họ hàng có nhiều nhưng toàn ở xa, không được nhờ, toàn phải dựa vào sức mình, nay gặp khó khăn cũng phải chật vật tự lo lắng hết mọi chuyện.

Thương Quan đe dọa đường công việc của Thân. Các bạn không nên khai trương, nhập trạch, xin việc hoặc ký hợp đồng. Bạn thông minh nhưng còn nóng tính và hấp tấp nên chưa thể kiểm soát được cảm xúc khiến công việc bị ảnh hưởng. Tiền bạc bất ổn, khuyên tuổi này nên bắt tay vào nghề tay trái để tiền đẻ ra tiền, đừng ỷ lại vào tiền lương. Những người đang làm trong công ty nhỏ lẻ nên cẩn thận chuyện lương thưởng, chế độ mập mờ kẻo bản thân chịu thiệt thòi mà không biết.

Tình duyên là điểm sáng do cục diện Thổ sinh Kim hỗ trợ. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi nóng, người sai với bạn sau này sẽ phải trả giá. Những người đang để ý một ai đó thì nên ngỏ lời với người ấy trong hôm nay, khả năng thành công khá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu may mắn trong công việc. Con giáp này làm ăn rất công minh, ngoại giao giỏi nên khá hút khách, lộc lá làm ăn đang về cực kỳ nhiều nên cứ từ từ mà hưởng thụ, sống có phúc là có phần. Sẽ có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền bất ngờ. Thu nhập tốt từ việc làm chính lẫn việc làm thêm, tiền đổ về túi bản mệnh nhiều hơn bao giờ hết.

Vận trình tình duyên cũng vượng sắc không kém, đào hoa nở rộ nên người độc thân dễ tìm được hạnh phúc cho mình. Bản mệnh còn kết nối khá tốt với mọi người xung quanh, biết tạo thêm cơ hội cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm