Đúng ngày mai, thứ Tư 3/1/2024, 3 con giáp 'dục tốc bất đạt', dễ đương đầu tiểu nhân, sự nghiệp tiêu tùng trong phút chốc

Tử vi dự đoán, thứ Tư này khá nhiều biến động, 3 con giáp dễ gặp họa tiểu nhân khiến cho sự nghiệp lao đao, sụp đổ.

Tuổi Ngọ Do chịu tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động tức thời mà không suy nghĩ cẩn thận. Trong các mối quan hệ xã giao, nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh, thậm chí là nịnh nọt mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ, đừng để những lời nịnh nọt lung lay quan điểm của mình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi 12 con giáp cho hay, cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Những hành động vô tình của bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy hãy chú ý trong từng việc làm, đề phòng có người giở trò sau lưng mình. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, cố gắng hiểu điều đối phương đang nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí, đồng thời đề phòng người khác. Tỷ Kiên cho thấy ưu điểm của bạn là kiên định, làm việc gì cũng chắc chắn, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu biết phát huy những mặt tính cách này, bạn hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người làm lãnh đạo và có cơ hội thể hiện khả năng. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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