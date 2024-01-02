Tử vi ngày mai, thứ Tư 3/1/2023: Dậu có số phát tài, Hợi vận đỏ vây quanh, Tuất rước lộc vào nhà

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 3/1/2024, tuổi Dậu cần cẩn trọng trước những quyết định đầu tư. Con giáp này không nên chạy theo xu thế thị trường mà cần chú ý phát triển ở những mặt là điểm mạnh của mình.

Bù lại, vận trình tình cảm của tuổi Dậu vô cùng hài hòa. Con giáp này và nửa kia có nhiều ý kiến tương đồng trên nhiều phương diện. Nếu quan hệ đã chín muồi, đôi bên nên bắt đầu bàn bạc những kế hoạch tương lai với nhau.

Tiền bạc cũng không mấy rủng rỉnh bởi bản mệnh tiêu tiền khá phung phí, chỉ cần thích món đồ nào là sẽ rút ví ngay. Nếu muốn tích lũy được tiền bạc, bản mệnh chỉ nên tiêu pha cho những gì thực sự cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hòa nhã, dễ gần. Con giáp này luôn sống dĩ hòa vi quý nên được mọi người yêu mến. Về sự nghiệp, bản mệnh không phải đối mặt với khó khăn quá lớn.

Tử vi dự báo rằng thời gian này, tuổi Hợi đón nhận sự thăng hoa vượt trội, rũ sạch xui xẻo trong quá khứ. Bản mệnh không chỉ kiếm tiền tốt hơn, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn mà các suy tư, muộn phiền cũng tan biến. Trong những tháng đầu năm, tuổi Hợi không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Thu nhập ổn định giúp bản mệnh thoải mái chi tiêu cho gia đình và bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 3/1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất hạnh phúc vì được tỏ tình.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc luôn chỉn chu, hoàn thành và đưa ra ý kiến phù hợp.

Tình cảm: Tình yêu cả hai là sự tôn trọng lẫn nhau, bạn luôn có người yêu bên cạnh chia sẻ.

Tài lộc: Có kinh tế bạn làm được nhiều điều hay, cẩn thận từng chi tiết.

Sức khoẻ: Sức khoẻ luôn có chế độ ăn điều độ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.