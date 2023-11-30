Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/12, 3 con giáp đức năng thắng số, phú quý cát tường, ngồi không tiền cũng căng đầy ví

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 20:33

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 1/12/2023, 3 con giáp sau sự nghiệp khởi sắc, tỷ sự vượng phát, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 1/12/2023, vận trình tài chính của tuổi Mùi được dự báo không mấy khả quan. Con giáp này tốt nhất nên hạn chế thực hiện các dự định đầu tư, kinh doanh quy mô lớn trong ngày. Nếu cố chấp, bỏ ngoài tai những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh, bản mệnh có thể thất thoát một khoản không nhỏ.

Vận trình tình cảm kém sắc. Sự khác biệt trong suy nghĩ, quan điểm sống dần tạo ra khoảng cách vô hình khiến các cặp đôi không còn mặn nồng như thuở mới yêu. Người độc thân có thể đang ngộ nhận về tình cảm của mình trong khi bản thân chưa có sự hiểu biết nhất định về đối phương.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông phía trong phòng, giường ngủ và nhà bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/12, 3 con giáp đức năng thắng số, phú quý cát tường, ngồi không tiền cũng căng đầy ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi này rất nhạy cảm, hay đa nghi và đôi lúc cũng tỏ ra hung hăng, mất kiên nhẫn.

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi vốn có phẩm chất nổi bật của con giáp này làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Hợi sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê, thích làm các công việc tự do.

Tử vi ngày mới 1/12, tài lộc của con giáp tuổi Hợi ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Con giáp này cũng sẽ quyết đoán hơn khi các cơ hội công việc đến với mình. Mặt khác, thời gian tới người tuổi Hợi có sức khỏe không được như ý, cần chú ý đến các vấn đề xương khớp.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/12, 3 con giáp đức năng thắng số, phú quý cát tường, ngồi không tiền cũng căng đầy ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất ước mơ nhiều chuyện không có thật.  

Công việc: Trong công việc, tuổi Tuất nhìn nhận còn mang tính cảm xúc cá nhân, chưa quyết đoán.

Tình cảm: Tình cảm của bạn truyền cảm hứng đến nhiều người.

Tài lộc: Dù tài lộc đến tự nhiên, nhưng bạn luôn cố gắng hoàn thành công việc.

Sức khoẻ: Chất lượng sức khoẻ cần đảm bảo.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/12, 3 con giáp đức năng thắng số, phú quý cát tường, ngồi không tiền cũng căng đầy ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12, 3 con giáp sau đa lộc đa tài, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý.

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