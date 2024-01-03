Đúng ngày mai, thứ Năm 4/1/2024, 3 con giáp gặp đại hạn đầu năm mới, làm gì cũng khó thành, sự nghiệp đi xuống, mất một khoản tiền to

Tâm linh - Tử vi 03/01/2024 08:00

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo gặp đại hạn vào đúng ngày mai, thứ Năm 4/1/2024. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bạn cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhưng kết quả nhận được chỉ toàn thất vọng.

Hãy chấp nhận khó khăn thực tại và chuẩn bị cho mình thêm những kiến thức liên quan đến công việc, rồi cơ hội sẽ đến với bạn ngay thôi.

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/1/2024, vận trình của tuổi Tý khó bề yên ổn. Mọi thứ có thể không diễn ra đúng những gì mà con giáp này mong muốn. Điều đó đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ phải mất thời gian khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra. Đặc biệt trong ngày này, tuổi Tý cần phải tỉnh táo hơn trong những việc liên quan đến tiền bạc. Tiền kiếm được chẳng dễ dàng gì, ấy thế mà chỉ cần con giáp này chủ quan sẽ rất dễ đánh mất tiền một cách lãng xẹt, như vậy sẽ rất đáng tiếc.

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/1/2024, 3 con giáp gặp đại hạn đầu năm mới, làm gì cũng khó thành, sự nghiệp đi xuống, mất một khoản tiền to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, chuyện tình cảm cũng gặp nhiều trục trặc. Có lẽ chính vì quá mải mê với công việc nên bản mệnh không còn thời gian để quan tâm chăm sóc gia đình. Đây chính là nguyên nhân khiến khoảng cách giữa vợ chồng xa dần, lâu dài dễ dẫn đến đổ vỡ.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/1/2024, xuất hiện tiểu nhân đang rình rập bên cạnh, chực chờ kéo tuổi Dần xuống. Những thành công trong công việc của con giáp này như một cái gai đâm vào mắt những kẻ ganh ghét đố kỵ, khiến họ bực bội và khó chịu, chỉ muốn làm mọi thứ ra để đẩy lùi những bước tiến của bản mệnh.

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/1/2024, 3 con giáp gặp đại hạn đầu năm mới, làm gì cũng khó thành, sự nghiệp đi xuống, mất một khoản tiền to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của người tuổi Dần bị ảnh hưởng rõ rệt. Vợ chồng trục trặc, thiếu đi sự gắn kết, mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng, khoảng cách giữa hai người cũng ngày một lớn hơn, dường như đã có một bức tường ngăn cách khiến cho bản mệnh và đối phương khó đến với nhau.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/1/2024, vận trình Tương Xung, người tuổi Hợi trở nên nóng nảy, bốc đồng hơn nên cũng vô tình vướng vào họa thị phi, mâu thuẫn với người khác khiến công việc gặp trở ngại. Bạn dễ xảy ra bất hòa với đồng nghiệp do không kiểm soát được cái tôi của mình, ảnh hưởng tới tiến độ chung và cả danh tiếng của mình. Nếu bạn muốn đối phương nhún nhường, trước hết bạn cũng nên lùi lại một bước. Cả hai đều đặt lợi ích chung lên trên thì công việc sẽ được giải quyết rất nhanh.

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/1/2024, 3 con giáp gặp đại hạn đầu năm mới, làm gì cũng khó thành, sự nghiệp đi xuống, mất một khoản tiền to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm giữa tuổi Hợi và đối phương trong thời gian này khá trắc trở, lận đận. Lòng tin giữa hai người không đủ lớn để vượt qua những lời đồn đại của người đời. Với người độc thân, do chính bạn không chịu mở lòng nên rất khó để tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình.

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