Đúng ngày mai, thứ Hai đầu tuần, vận may ra khơi, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, tha hồ ngủ trên đống vàng, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 30/07/2023 08:15

Thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, tha hồ ngủ trên đống vàng, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Thứ Hai này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp may mắn này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Đúng ngày mai, thứ Hai đầu tuần, vận may ra khơi, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, tha hồ ngủ trên đống vàng, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Đến thứ Hai đầu tuần, vượng khí rất tốt, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Đúng ngày mai, thứ Hai đầu tuần, vận may ra khơi, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, tha hồ ngủ trên đống vàng, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà. Đó là điều ai cũng phải công nhận. Tuy nhiên, đôi lúc con giáp này tỏ ra thiển cận, chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt chứ hiếm khi tính đến lợi ích lâu dài.

Từ ngày thứ Hai, con giáp tuổi Tý làm kinh doanh buôn bán sẽ gặp may mắn trong thời gian trước. Họ chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng lại liên tiếp nhận được những cơ hội hợp tác làm ăn.

Đúng ngày mai, thứ Hai đầu tuần, vận may ra khơi, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, tha hồ ngủ trên đống vàng, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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