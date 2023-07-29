Đúng ngày Chủ Nhật 30/7/2023, mây mù giăng kín lối, 3 con giáp như 'chuột kẹt góc nhà', một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho kẻ kiểu nhân nắm thóp

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, do chịu tác động từ cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn làm gì cũng phải hết sức thận trọng, nhòm trước ngó sau, tính toán kĩ càng để tránh sai sót có thể xảy ra. Tiểu nhân vận trong ngày của bạn khá lớn, chỉ một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho kẻ kiểu nhân nắm thóp, gây khó dễ.

Hơn nữa, chuyện tình cảm với người ấy cũng không được như ý khiến tinh thần bạn vô cùng chán chường và uể oải. Người ấy trách móc vì bạn ít dành thời gian quan tâm đến cảm xúc của người ta, trong khi bạn chỉ muốn đối phương hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại mà mình đang phải đối mặt. Sự căng thẳng lần này khiến mối quan hệ của cả hai lâm vào thế bí.