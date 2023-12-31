Đúng ngày mai, thứ Hai 1/1/2024, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/1/2024, người tuổi Ngọ không nên quá tin tưởng vào những lời khuyên của người khác. Tại thời điểm này sẽ là tốt hơn cả nếu con giáp này tin tưởng vào chính kiến riêng của mình, ý kiến từ những người xung quanh chỉ có thể là sự tham khảo tạm thời dành cho bản thân trong bất kỳ tình huống nào.

Trong khoảng thời gian này Tuổi Ngọ không nên tham gia vào các công việc nhóm hay dự án chung. Cấp trên hay đối tác, đồng nghiệp đang có dấu hiệu không thành thật với bạn và rất có thể thành quả do tuổi Ngọ tạo được sẽ nhanh chóng bị họ chiếm đoạt một cách trắng trợn. Bạn nên tránh xa những cuộc tranh cãi, xung đột bởi dù con giáp này có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì cơ hội chiến thắng cũng sẽ không cao.

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/1/2024, công việc của người tuổi Mùi có thể diễn ra không được như ý, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ phía bản mệnh. Những suy nghĩ rập khuôn và cứng nhắc vô hình trung kìm hãm cơ hội phát triển của con giáp này. Đừng ngại thử thách mình ở lĩnh vực mới, có thể đó không phải thế mạnh nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bản mệnh luôn tiến về phía trước, vượt ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc lên xuống khá bất ổn. Thu nhập đều đều nhưng có khá nhiều khoản tiền cần phải chi trả đòi hỏi con giáp này phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Ngoài ra, tinh thần uể oải, sa sút dễ khiến bản mệnh đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt liên quan đến tài chính, vậy nên làm gì cũng phải thận trọng.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/1/2024, Thương Quan lâm vận khiến Thân chật vật trong chuyện làm ăn. Đầu năm nhưng lại gặp khách hàng khó tính, dễ có xung đột, cẩn thận dính đến pháp luật. Bạn có thể tốt với đồng nghiệp nhưng điều ngược lại thì không ai dám chắc chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc không thông cho lắm, chú ý ăn uống tiết kiệm, đừng tụ tập rồi chi tiền quá nhiều, tiền bạc không mua được tình cảm đâu. Những người đang nợ tiền hoặc muốn đòi nợ tiền sẽ bị làm phiền trong hôm nay.

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