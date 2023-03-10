Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận số phú quý lên hương, tài lộc chạm đến trời cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu sái tay, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 06:39

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, 3 con giáp này được trời cao thương xót nên tài sản vụt sáng sau một đêm, tiền tiêu không xuể, vận xui hóa vận may.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, có Lục Hợp ghé thăm, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, đường tài lộc cực vượng, tiền bạc đổ về nhà ùn ùn. Bạn tạo dựng được lợi thế cho bản thân khi tranh thủ thời cơ sẵn có, không để cơ hội quý giá trôi qua mất.

Con giáp này cũng có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Tuổi Mão có thể học được những điều rất giá trị của người ấy và điều này sẽ mang lại nhiều ích lợi cho công việc sau này. Nếu gặp trục trặc trong vấn đề gì, bạn cũng đừng ngại ngần lên tiếng nhờ trợ giúp.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận số phú quý lên hương, tài lộc chạm đến trời cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu sái tay, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, có Lục Hợp ghé thăm, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, đường tài lộc cực vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 11/3/202 của 12 con giáp cho thấy, dưới sự nâng đỡ của Tam Hợp cục, người tuổi Mùi đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh. Công việc của bản mệnh tiến triển tương đối thuận lợi vào ngày hôm nay. Bạn đạt được thành tích rất khả quan.

Lại thêm sự xuất hiện của Thiên Tài, cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Người làm kinh doanh tìm thấy cơ hội phát tài cho mình khi tìm ra lợi thế dẫn đầu thị trường. Người làm công ăn lương hôm nay cảm thấy khá vất vả và mệt mỏi, nhưng bù lại thì thu nhập của bạn lại dồi dào hơn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận số phú quý lên hương, tài lộc chạm đến trời cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu sái tay, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Dưới sự nâng đỡ của Tam Hợp cục, người tuổi Mùi đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, tuổi Hợi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Hợi đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Hợi sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận số phú quý lên hương, tài lộc chạm đến trời cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu sái tay, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/3/2023, tuổi Hợi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 8/3/2023 của 12 con giáp: Mão - Tỵ vận đỏ như son, Thần Tài phù trợ, trúng số trăm tỷ, đổi đời lên hương, Dần - Ngọ số mệnh mù mịt, sự nghiệp sa sút, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Tư ngày 8/3/2023 của 12 con giáp: Mão - Tỵ vận đỏ như son, Thần Tài phù trợ, trúng số trăm tỷ, đổi đời lên hương, Dần - Ngọ số mệnh mù mịt, sự nghiệp sa sút, tiền mất tật mang

Theo dự đoán tử vi thứ Tư ngày 8/3/2023 của 12 con giáp, hai con giáp Mão và Tỵ có mệnh số rực rỡ vô cùng, Thần Tài trên cao ban phát cho tiền tài và vận may. Trong khi đó, cặp đôi Dần và Ngọ lại gặp họa Tam Tai, xui xẻo đủ đường, tiền của hao hụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ Bảy ngày 11/3/2023 của 12 con giáp tử vi thứ Bảy ngày 11/3/2023 tử vi thứ Bảy tử vi ngày 11/3/2023 tử vi ngày 11/3 tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 8 giờ 48 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 9 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 14 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều