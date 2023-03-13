Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình ảm đạm, công việc đụng đâu hỏng đó, làm quần quật vẫn chưa trả hết nợ vào ngày 14/3/2023.

Tuổi Mão Vận trình công việc của người tuổi Mão diễn ra lúc thăng, khi trầm. Người tuổi này thể hiện rất tốt sự nhạy bén và tháo vát của mình khi giải quyết vấn đề. Song, đôi lúc bản mệnh còn quá kiêu ngạo và hiếu thắng nên có thể gây ảnh hưởng đến thiện cảm mà mọi người dành cho mình. Tử vi cho biết, con giáp này rất ham kiếm tiền nhưng cũng vì thế mà đôi khi quên đi thời gian nghỉ ngơi. Song, bạn đừng vì thế mà “bán” thanh xuân vì đồng tiền quá nhiều. Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng sẽ không mấy thuận lợi. Theo tử vi, Mão Thìn tương hại chính là điềm báo có kẻ xấu cố tình phá hoại tình cảm giữa bạn và người ấy. Những tổn thương mà bạn đang gánh chịu có thể là do đối phương phản bội.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Vì ảnh hưởng của cục diện Thìn Thìn tự hình khiến cho người tuổi Thân sẽ trở nên tự tin quá mức, đồng thời còn cố chấp và bảo thủ trong quá trình xử lý công việc. Điều này đồng nghĩa với việc con đường công danh chưa có dấu hiệu khởi sắc. Vận trình tài lộc sụt giảm đáng kể. Sự tác động của Thiên quan cho thấy, điềm báo của họa tiểu nhân sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này nên con giáp này hãy thận trọng trước các quyết định về tài chính. Vận trình tình cảm cũng từ đó mà kém sắc. Những rối rắm trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và đối phương vẫn chưa thể tìm cách tháo gỡ. Từ đó, khoảng cách giữa các cặp đôi ngày càng xa cách do cảm xúc dần nguội lạnh khi không được hâm nóng kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vất vả, khó khăn. Người tuổi này hãy nhận thức rõ về khả năng của mình cũng như bình tĩnh trước những thay đổi bất ngờ để tránh bị động trong quá trình làm việc. Con giáp này có thể “vung tiền quá trán” vì muốn chiều chuộng bản thân mình. Thế nhưng, bạn cũng đừng có tiêu sạch số tiền trong ví kẻo “không còn một xu dính túi”. Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên kém vượng. Mối quan hệ giữa bạn và người có dấu hiệu rạn nứt khi cả hai chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân. Hai người nên phải quan tâm nhau nhiều hơn mới có thể hàn gắn mối quan hệ này. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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