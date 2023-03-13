Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (14/3-15/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 15:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà vào 2 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần nỗ lực hoàn thành đúng những công việc được giao, tránh việc trì hoãn mà làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của mọi người. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của cấp trên và được giao phó nhiều trọng trách. Người tuổi này chỉ cần nỗ lực và kiên trì thêm thời gian ngắn nữa sẽ nhận được tin tức tích cực liên quan đến sự nghiệp.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này có biến đổi. Những cặp đôi sau những tranh cãi, giận hờn cũng đã vui vẻ lại bên nhau. Hai bạn đã có sự thấu hiểu và biết điều chỉnh cảm xúc cá nhân cho phù hợp. Những bạn độc thân sắp bước vào giai đoạn mới của chuyện tình cảm với nhiều tín hiệu tích cực hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (14/3-15/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Vì vậy, trong 2 ngày tới đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Bạn nhất định sẽ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Vận trình tình duyên khi thăng khi giáng. Bạn và người yêu có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhưng cũng có lúc lại tranh cãi về những việc rất đơn giản. Hai bạn nên chịu khó lắng nghe để thấu hiểu đối phương nhiều hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (14/3-15/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 2 ngày tới, tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên rực rỡ. Công việc tay trái mang đến nhiều lợi nhuận cho con giáp này. Bạn vừa có thể chăm lo cho cuộc sống của gia đình và có khoản dư để tiết kiệm hoặc đầu tư sinh lời.

Vận trình tình duyên của bản mệnh sẽ cải thiện. Nếu như thời gian trước, bạn và người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau thì trong này mới sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình yêu đôi lứa. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người phù hợp tại những buổi tiệc có đông người tham gia.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (14/3-15/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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