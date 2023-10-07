Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 8/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, Tỷ Kiên gây họa, làm ăn thất bại, tiền bạc thất thoát 

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 10:53

Xin chia buồn với 3 con giáp xui đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 8/10/2023, hung tinh chiếu mệnh, Tỷ Kiên gây họa, cuộc sống bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là vận trình tài lộc. 

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 8/10/2023, Tỷ Kiên gây họa, người tuổi Sửu làm lãnh đạo dễ gặp phải chuyện không như ý muốn. Những hành động sai trái của cấp dưới khiến bạn phải đau đầu giải quyết.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 8/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, Tỷ Kiên gây họa, làm ăn thất bại, tiền bạc thất thoát  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy bình tĩnh xử lý và chớ hành động một cách quá mức nóng nảy. Những người làm nhân viên cũng có thể sẽ vướng phải khúc mắc với đồng nghiệp. Khuyên bạn chớ nên tìm cách làm hại người khác, bởi nếu làm việc làm sai trái, không chỉ lương tâm bạn bất an, mà bạn còn phải chịu hậu quả thích đáng sau này. 

Thổ khắc Thủy cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Đừng vì công việc bận rộn hay mệt mỏi mà đổ mọi trách nhiệm quán xuyến gia đình lên đầu đối phương. Người ấy cũng phải chăm lo nhiều việc như bạn vậy.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 8/10/2023, tuổi Mão dễ thất thoát tiền bạc. Con giáp này có thể sẽ tiêu xài tốn kém cho các hoạt động mua sắm nhu yếu phẩm. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy cân nhắc đến tình hình tài chính của mình trước khi mở hầu bao.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 8/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, Tỷ Kiên gây họa, làm ăn thất bại, tiền bạc thất thoát  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc đến nơi công cộng, tuổi Mão cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Đồng thời, bản mệnh chớ nên tin theo lời dụ dỗ mua hàng, đầu tư lãi suất cao của những người không quen biết.

Về phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong cổ tay, phía trong đùi…

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 8/10/2023, Tuổi Thân nên chú ý hơn tới công việc đang làm. Khi xử lý vấn đề bạn nên có cái nhìn bao quát toàn cục, kiểm tra thông tin từ nhiều hướng, đừng chủ quan phiến diện kẻo mắc sai lầm. Ngoài ra cũng nên chủ động học hỏi, tích lũy thêm kiến thức để trang bị cho bản thân khả năng xoay sở trong những tình huống cụ thể.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 8/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, Tỷ Kiên gây họa, làm ăn thất bại, tiền bạc thất thoát  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hung thần Thiên Quan còn cảnh báo có điềm báo bị lừa gạt, trộm cắp tài sản. Vì vậy, con giáp này cần giữ túi tiền thật chặt. Đặc biệt, bạn nên bình tĩnh và sáng suốt khi kinh doanh, đầu tư, tránh bị người xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt tiền bạc.

Kim – Hỏa xung khắc, tuổi Thân có nhiều nỗi muộn phiền vì mối quan hệ tình cảm vốn đang êm đẹp ngày càng phát sinh nhiều vấn đề. Tình yêu đáng lẽ cần sự thấu hiểu bao dung nhưng vì ai cũng đề cao cái tôi của mình nên trục trặc là điều khó tránh khỏi. Đôi bên cần kiên nhẫn giải quyết từng vấn đề.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO KÉO ĐẾN, khó khăn vay quanh, tiền bạc thiếu thốn

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Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 01/10/2023. 

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