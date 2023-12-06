Đúng ngày 31/12 tới nghỉ Tết Nguyên đán, 3 con giáp vận đỏ như son, phú quý đủ đường, giàu có chạm đỉnh

Đúng ngày 31/12 tới nghỉ Tết Nguyên đán, 3 con giáp sau của cải bạt ngàn, tài lộc đổ về như thác, vận số không bao giờ nghèo.
- Từ nay đến Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp mưu sự đại thành, vận may lội ngược dòng, vượt qua sóng gió, đón phú quý phúc lộc triền miên
- Từ giờ đến hết tuần (5-10/12), 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng
Tuổi Mão
Đúng ngày 31/12 tới nghỉ Tết Nguyên đán, tuổi Mão thường xuyên mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Con giáp này thường tìm cách khích bác người khác, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy khó chịu.
Nếu tuổi Mão không thay đổi cách hành xử của mình sẽ rất dễ vướng vào rắc rối với kẻ tiểu nhân, đến lúc bị kẻ xấu vu họa thì có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Tốt nhất, con giáp này nên biết mình biết ta để hành động cho phù hợp.
May mắn là tuổi Mão được sống trong một gia đình rất hài hòa, hạnh phúc. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe bản mệnh, vì thế hãy tâm sự với đối phương để được thấy nhẹ lòng hơn và tìm ra những phương án thích hợp để giải quyết vấn đề.
Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h
Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu chăm chỉ, nhún nhường, chu đáo và khéo léo trong giao tiếp nên luôn được mọi người yêu quý. Bản mệnh có nhiều mối thâm giao, có thể nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết. Nhờ đó, dù gặp vận hạn, tuổi Dậu cũng có đủ sức để chống chọi, thay đổi tình thế.
Tử vi nói rằng trong thời gian tới, người tuổi Dậu bước trên thảm đỏ, tài lộc liên tục chảy vào túi, cứ vơi lại đầy. Con giáp này có thể ngồi ung dung hưởng lộc, làm gì cũng thuận lợi, không phải lo lắng.
Tuổi Mão
Đúng ngày 31/12 tới nghỉ Tết Nguyên đán, người tuổi Mão có tố chất lãnh đạo, cần tự tin thể hiện bản thân.
Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc bạn là người có tố chất tốt, làm việc gì cũng hết mình.
Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão xen lẫn tình cảm và gia đình làm cho cả hai thường khó xử khi tranh luận với nhau.
Tài lộc: Tài năng thiên phú cho có tố chất đầu tư thông minh.
Sức khoẻ: Tỉnh táo và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới bắt đầu.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.