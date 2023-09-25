Đúng ngày 30/9: 3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, có cơ hội kiếm tiền, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , đúng 30/9/2023, tuổi Dậu may mắn trên phương diện sự nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đây là thời điểm bản mệnh cần nhanh chóng khẳng định tiềm năng của mình, mở ra cơ hội phát triển cho tương lai.

Khi vấn đề xảy ra, điều quan trọng là mọi người cùng đồng lòng tìm cách giải quyết chứ không phải là đổ tội cho người này, người khác. Tuổi Dậu hãy lắng nghe mọi người nhiều hơn để từ đó tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, con giáp này dễ gặp phải mâu thuẫn trong gia đình. Một trong các lý do là vì lâu nay, các thành viên trong nhà ít nói chuyện, chia sẻ với nhau. Bản mệnh cần nhận ra và khắc phục tình trạng này ngay lập tức.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân duy trì được tinh thần tích cực, hăng hái và sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Bạn không cảm thấy sợ hãi trước khó khăn vì cho đó là yếu tố cần phải vượt qua để tiến bộ hơn.

Người làm ăn kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt. Bạn hiểu được tâm lý khách hàng lại có cách ăn nói khéo léo, buôn bán hàng có chất lượng nên khách mua của bạn một lần đều muốn quay lại lần sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 30/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thăng hoa đúng với cung bậc cảm xúc bản thân.

Công việc: Cơ hội trải nghiệm nhiều với công việc mới, thăng hoa trong lĩnh vực bản thân đam mê.

Tình cảm: Người tuổi Hợi đào hoa, nhiều người theo đuổi, nhưng bạn lại chẳng có ai.

Tài lộc: Phát triển tài chính bền vững, ổn định nguồn kinh tế mới.

Sức khoẻ: Không thích những nơi nguy hiểm, bạn chọn không gian tĩnh lặng thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

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