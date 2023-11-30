Đúng hôm nay, thứ Năm 30/11/2023, tiểu nhân án ngữ, 3 con giáp khó lòng xoay chuyển vận mệnh, điềm xấu bủa vây, cẩn trọng khi làm ăn lớn

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 05:16

Thứ Năm 30/11/2023, 3 con giáp khó lòng xoay chuyển vận mệnh, điềm xấu bủa vây, cẩn trọng khi làm ăn lớn.

Tuổi Tý

Ngày Tý Mão tương hình điềm báo xui xẻo sẽ đến với tuổi Tý như gặp các sự cố va chạm, vấp ngã do tai nạn, bị xô đẩy. Về phần công việc khá thuận lợi, không có vấn đề rắt rối nào xảy ra. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nên có được địa vị tốt tại nơi làm việc. Tuy nhiên để thăng cấp thì còn phải nỗ lực một thời gian nữa, vì vậy cần tiếp tục ở vị trí cũ, chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng cơ sở vững chắc để sau này tiến xa hơn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo có thể xảy ra tranh cãi với một nửa của mình, nhân duyên của người độc thân chậm trễ. 

Đúng hôm nay, thứ Năm 30/11/2023, tiểu nhân án ngữ, 3 con giáp khó lòng xoay chuyển vận mệnh, điềm xấu bủa vây, cẩn trọng khi làm ăn lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thứ Năm ngày 30/11/2023, vận trình tài lộc của tuổi Dần biến động mạnh, có điềm báo hao hụt, mất mát. Bạn không trực tiếp đánh rơi tiền nhưng có thể do tai nạn, va chạm, hỏng hóc đồ đạc mà phải chi một khoản không nhỏ, ảnh hưởng tới chuyện chi tiêu trong cả tháng.

Chuyện tình cảm tốt đẹp, có người mai mối cho con giáp này gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bạn cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân tuổi Dần sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình.

Đúng hôm nay, thứ Năm 30/11/2023, tiểu nhân án ngữ, 3 con giáp khó lòng xoay chuyển vận mệnh, điềm xấu bủa vây, cẩn trọng khi làm ăn lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, ngày Dậu Mão tương hại nên bản mệnh cần chú ý họa tiểu nhân gây hại. Người này có thể rất gần gũi, thân thiết với bạn nên mới biết rõ lúc nào sơ hở mà ra tay. Kiến nghị bản mệnh không nên chủ quan tin người, cần kiểm chứng bất cứ thông tin hay lời mời chào hấp dẫn nào.

Nhân duyên và các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn ăn nói khéo léo, thái độ chân thành và biết cách làm mọi người vui vẻ nên trở thành tâm điểm của đám đông, dễ được người khác phái chú ý, theo đuổi tận tình.

Đúng hôm nay, thứ Năm 30/11/2023, tiểu nhân án ngữ, 3 con giáp khó lòng xoay chuyển vận mệnh, điềm xấu bủa vây, cẩn trọng khi làm ăn lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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