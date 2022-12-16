Đúng hôm nay, thứ Sáu 16/12/2022, Thầy tử vi phán “chắc nịch”, 3 con giáp may mắn ngút trời, trúng số độc đắc dễ như chơi, “vơ vét” hết tài lộc trong thiên hạ, vận trình lên hương

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 03:27

Tử vi dự báo hôm nay, thứ Sáu 16/12/2022, 3 con giáp này may mắn ngút trời, dễ như chơi, “vơ vét” hết tài lộc trong thiên hạ, vận trình lên hương

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính cách ổn định, làm việc gì cũng chắc chắn. Con giáp này coi trọng cuộc sống vật chất, nên rất thích việc quản lý và đầu tư tài chỉnh bởi người tuổi Sửu biết rằng muốn có nhiều tiền thì không thể dựa vào mỗi lương.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 16/12/2022, Thầy tử vi phán “chắc nịch”, 3 con giáp may mắn ngút trời, trúng số độc đắc dễ như chơi, “vơ vét” hết tài lộc trong thiên hạ, vận trình lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng hôm nay, thứ Sáu 16/12/2022, Người tuổi Dậu rất giỏi trong việc đầu tư, quản lý, khai thác các nguồn tài chính. Con giáp này có thể sắp xếp cuộc sống một cách khoa học, đều bỏ ra một phần thu nhập hàng tháng để tiết kiệm, đầu tư nhằm kiếm được những khoản lợi nhuận. Thời gian gần cuối năm là thời điểm các khoản đầu tư hợp lý mang về vô số tiền bạc cho con giáp này.

Tuổi Tuất

Tuất cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Con giáp này luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Tuất tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được mọi người quý mến.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 16/12/2022, Thầy tử vi phán “chắc nịch”, 3 con giáp may mắn ngút trời, trúng số độc đắc dễ như chơi, “vơ vét” hết tài lộc trong thiên hạ, vận trình lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu 16/12/2022 cho biết, Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, nếu biết nắm bắt tình hình và tìm kiếm cơ hội xung quanh, phát huy tiềm năng vốn có thì nhất định tuổi Tuất sẽ đổi đời. Người tuổi Tuất vốn thông minh, chỉ cần con giáp này gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì xác định cuộc sống sang trang từ đây.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tinh thần lạc quan, vui vẻ. Con giáp này thông minh, nhanh trí nên thường nắm bắt được nhiều cơ hội tốt. Dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, tuổi Thân cũng có thể vươn lên tự làm giàu cho chính mình.

Tử vi ngày 16/12/2022, tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Sau nhiều khó khăn, vất vả, bản mệnh đã chứng tỏ được năng lực của bản thân, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể. Khi cơ duyên đến, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 16/12/2022, Thầy tử vi phán “chắc nịch”, 3 con giáp may mắn ngút trời, trúng số độc đắc dễ như chơi, “vơ vét” hết tài lộc trong thiên hạ, vận trình lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, đường tình duyên của tuổi Thân cũng tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng và tìm ra một người phù hợp với mình. Người có gia đình dành nhiều thời gian bên người thân, cùng tận hưởng không khí ấm cúng, sum vầy đón năm mới.

 (*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kết thúc tháng 12 năm 2022 “chuột sa hũ nếp”: 3 con giáp tiền tài như nước chảy, giàu sang phú quý, tài lộc đổ về như thác, may mắn ngập tràn, sự nghiệp tăng tiến, cuối năm an nhàn

Kết thúc tháng 12 năm 2022 “chuột sa hũ nếp”: 3 con giáp tiền tài như nước chảy, giàu sang phú quý, tài lộc đổ về như thác, may mắn ngập tràn, sự nghiệp tăng tiến, cuối năm an nhàn

Tử vi cho biết, 3 con giáp này tiền tài như nước chảy, giàu sang phú quý, tài lộc đổ về như thác, may mắn ngập tràn, sự nghiệp tăng tiến trong giai đoạn kết thúc tháng 12 năm 2022.

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