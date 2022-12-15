Kết thúc tháng 12 năm 2022 “chuột sa hũ nếp”: 3 con giáp tiền tài như nước chảy, giàu sang phú quý, tài lộc đổ về như thác, may mắn ngập tràn, sự nghiệp tăng tiến, cuối năm an nhàn

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Tuy nhiên, kết thúc tháng 12 năm 2022, người tuổi Sửu bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này người tuổi Sửu được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Tử vi dự báo hết thúc tháng 12 năm 2022, dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Sửu có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp rất giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, Ngọ cũng khá cố chấp, bảo thủ, không dễ dàng tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điều người tuổi Ngọ cần cải thiện nếu muốn thành công hơn trong tương lai. Tuổi Ngọ có hình mẫu lớn và tầm nhìn dài hạn, luôn nhìn về phía xa, luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc tháng 12 năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng được hưởng những bổng lộc từ trên trời rơi xuống khiến cuộc sống của con giáp này viên mãn, hạnh phúc không ai ngờ tới.

Tuổi Hợi

Hợi giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc tháng 12 năm 2022, người tuổi Hợi nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.