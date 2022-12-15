Xem tử vi 12 con giáp, sao Bách Việt xuất hiện chiếu mạng hứa hẹn đây sẽ là thời điểm nhiều cảm xúc ngọt ngào, đong đầy dành cho bạn đấy. Cánh cửa tình yêu đang rộng mở, mọi tình cảm mà bạn gửi trao đều được đáp trả một cách trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, nhờ Thực Thần che chở các cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn, bạn cần có trong mình thêm một chút "máu liều", mạo hiểm, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức thì sẽ nhanh chóng gặp hái được thành công.

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Sáu (16/12/2022), người độc thân vào thời điểm này không khó để gặp được đối tượng thích hợp, chỉ cần bạn tích cực, chủ động bắt chuyện, quan tâm họ thì họ sẽ nhận ra được tình cảm của bạn. Người có đôi có cặp lại càng gắn bó dài lâu, thậm chí bắt đầu tính đến chuyện xây đắp hạnh phúc trăm năm.

Bạn là một người điềm đạm, tính toán kĩ lưỡng với tư duy "ăn chắc mặc bền" thì những khó khăn ban đầu sẽ nhanh chóng tan biến dưới bộ óc nhanh nhạy và đôi tay khéo léo của mình.

Tuổi Thân

Ưu điểm nổi trội của người tuổi Thân chính là sự thông minh, linh hoạt và vô cùng nhạy bén. Con giáp này rất biết nắm bắt thời cơ, chỉ cần Thần Tài, Thần May mắn phất tín hiệu là ngay lập tức nguổi tuổi Thân sẽ chộp lấy và biến chúng thành thành công, tiền bạc. Sự mạnh mẽ, quyết đoán cũng giúp cho con giáp này thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, có ích cho công cuộc làm giàu.

Nếu năm 2022 không phải thời điểm lý tưởng để phát huy thì sang năm 2023, người tuổi Thân sẽ gặp rất nhiều cơ hội hoàn hảo để chứng tỏ tài năng, xoay chuyển vận mệnh một cách ngoạn mục.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (16/12/2022), tuổi Thân sẽ đón quý nhân tới từ phương xa. Người này không chỉ mang theo cơ may về công việc mà còn đem đến vận đào hoa cho người tuổi Thân, giúp họ song hỷ lâm môn ngay từ những ngày đầu năm. Giai đoạn giữa năm trở đi, chỉ cần duy trì sự bình tĩnh, mạnh dạn là người tuổi Thân có thể đạt đỉnh vinh quang, có được cuộc sống giàu sang, tình duyên lẫn tiền bạc đều mỹ mãn.

Tuổi Dần

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Dần sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước. Trên phương diện sự nghiệp, bạn có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, hãy luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tin vui còn tới với bạn ở phương diện tài lộc. Tử vi ngày 6/12/2022, có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.



Vận trình tình cảm trong tuần này cũng có phần khởi sắc hơn, nhất là với người độc thân. Bạn nhận được lời bày tỏ tình cảm đến từ người đã thầm mến mình từ lâu. Hãy cân nhắc kĩ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhé.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.