Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/1/2024, 3 con giáp gặp HỌA TIỂU NHÂN, xui xẻo kéo đến, tiền tài tiêu tan, mất lộc Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 03/01/2024 03:01

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/1/2024. Vận tài lộc đi xuống, tiền tài thiếu thốn, cuộc sống buồn phiền.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/1/2024, tuổi Dần cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc bất cứ sai sót không đáng có nào. Đặc biệt là với giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản, chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/1/2024, 3 con giáp gặp HỌA TIỂU NHÂN, xui xẻo kéo đến, tiền tài tiêu tan, mất lộc Thần Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, đừng nên nghĩ mãi tới những chuyện xưa cũ nếu như không muốn tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi hôm nay khuyên tuổi Dần hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/1/2024, báo hiệu những rủi ro trong công việc của tuổi Mão có thể ập tới bất cứ lúc nào. Con giáp này có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá khiến cho công sức bấy lâu nay có thể đổ xuống sông xuống bể bất cứ lúc nào. Trong ngày này, chỉ cần một chút mất tập trung và chủ quan thôi, bản mệnh cũng sẽ phải trả cái giá không hề rẻ. Tốt hơn hết tuổi Mão nên cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng việc làm của mình, đừng để đến lúc gây ra hậu quả rồi mới ngồi than trách.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/1/2024, 3 con giáp gặp HỌA TIỂU NHÂN, xui xẻo kéo đến, tiền tài tiêu tan, mất lộc Thần Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tình yêu lứa đôi thường xuyên gặp nhiều chông gai, trắc trở. Dù bản mệnh đã tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhưng giữa cả hai vẫn còn quá nhiều ngăn cách, chẳng dễ gì đến được với nhau.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/1/2024, hung thần Thiên Quan tác động khiến vận trình bấp bênh, bạn có thể phải bù đầu cho những kế hoạch công việc còn dang dở. Không những phải hoàn thành hết những nhiệm vụ từ trước đó mà bản mệnh còn phải đối phó với những tình huống mới bất ngờ phát sinh nên thời gian khá eo hẹp. Tuy nhiên, bạn càng mất bình tĩnh thì mọi thứ càng rối ren. Đừng cuống cuồng theo đuổi công việc một cách vô định mà hãy biết phân bố thời gian hợp lý mới đứng vững được.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/1/2024, 3 con giáp gặp HỌA TIỂU NHÂN, xui xẻo kéo đến, tiền tài tiêu tan, mất lộc Thần Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Ngọ trong thời gian này cũng xuất hiện nhiều thử thách, nhất là với những người đang yêu. Ngũ hành xung khắc gây ra áp lực, đẩy cả hai đứng trước những lựa chọn quan trọng có liên quan tới hạnh phúc trong tương lai. Trong khi đó người độc thân tuy nhân duyên tốt nhưng lại không gặp đúng đối tượng nên trở thành vô duyên, vô phận.

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Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, tiền tài hao hụt, tình duyên kém sắc, nguy cơ mất một khoản tiền to

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, tiền tài hao hụt, tình duyên kém sắc, nguy cơ mất một khoản tiền to

Chia buồn với 3 con giáp kém may mắn vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023. Vận xui liên tiếp xảy ra khiến cho cuộc sống của 3 con giáp này toàn gặp phiền muộn.

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