Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài loại tên khỏi danh sách phát lộc, thiếu thốn tiền tài, thị phi rình rập

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 04:07

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023. Sự nghiệp dậm chân tại chỗ, đời sống buồn phiền, tình tiền đều thiếu.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, đem đến những tin xấu cho công việc của tuổi Dần. Con giáp này không nên tin tưởng người khác trong chuyện làm ăn kẻo bị lừa. Cuối năm rồi làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút, tiểu nhân vẫn luôn rình rập chờ sơ hở của bản mệnh.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài loại tên khỏi danh sách phát lộc, thiếu thốn tiền tài, thị phi rình rập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng có dấu hiệu đi xuống. Con giáp này làm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều, không có tiền dư. Gần đây nhiều người còn ốm đau liên miên, thường xuyên tốn tiền cho thuốc men, không có sức khỏe kiếm tiền, nên trân trọng cơ thể mình nhiều hơn.

Vận trình tình cảm có phần xuống dốc. Bản mệnh đang áp lực chuyện gia đình, thậm chí không muốn về nhà. Một số người đang có mâu thuẫn với nửa kia, chiến tranh lạnh chưa dứt.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy suôn sẻ. Vì ảnh hưởng của nhiều tác nhân bên ngoài, người tuổi này luôn luôn trong trạng thái bất an, căng thẳng. Đó cũng là lý do mà bản mệnh thường hay đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài loại tên khỏi danh sách phát lộc, thiếu thốn tiền tài, thị phi rình rập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với Tuổi Mão về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, Thương Quan lâm mệnh khiến đường công việc đi xuống. Cuộc sống này vốn đầy rẫy những kẻ mưu mô, nham hiểm, chỉ chực chờ bạn sơ hở là giăng bẫy. Trong những cuộc đấu đá vì danh lợi, bạn đừng quá tham lam, luật nhân quả không chừa một ai, sống có phúc sẽ có phần.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài loại tên khỏi danh sách phát lộc, thiếu thốn tiền tài, thị phi rình rập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc kém may mắn do làm ăn chưa được suôn sẻ, thu ít hơn chi. Cuối năm sắp đến nên chuyện gì cũng cần đến tiền khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Gần tới nếu không biết tiết kiệm thì người vất vả chính là bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Xin chia buồn với 3 con giáp phạm Thái Tuế vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023. Trong này này, bản mệnh cẩn trọng lời ăn tiếng nói, kẻo rước họa thị phi vào người.

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