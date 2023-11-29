Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, 3 con giáp thị phi kéo đến bất ngờ gặp đủ chuyện xui thêm hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 02:42

Xin chia buồn 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023. Hãy cố gắng hết sức vượt qua thời gian này, rồi may mắn sẽ đến.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, tuổi Tý cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc bất cứ sai sót không đáng có nào. Đặc biệt là với giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản, chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, 3 con giáp thị phi kéo đến bất ngờ gặp đủ chuyện xui thêm hao tài tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, đừng nên nghĩ mãi tới những chuyện xưa cũ nếu như không muốn tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi hôm nay khuyên tuổi Tý hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn không dám tin tưởng vào bất cứ ai. Bản mệnh cho rằng người khác tiếp cận mình đều nhằm một mục đích nào đó. Thực chất, suy nghĩ "vơ đũa cả nắm" như vậy không đem lại cho bạn nhiều ích lợi. Hãy có cách nhìn nhận và đánh giá con người chuẩn xác hơn để nhận ra ai là người thực sự muốn tốt cho mình, ai tiếp cận mình chỉ để lợi dụng.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, 3 con giáp thị phi kéo đến bất ngờ gặp đủ chuyện xui thêm hao tài tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm cũng khó có tiến triển tích cực. Bạn vẫn còn đắm chìm trong những tổn thương quá khứ nên không muốn mở lòng với bất cứ ai. Dù biết có người chân thành với mình, bạn cũng kiếm cớ từ chối.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, tuổi Thân nên thận trọng chuyện tiền nong. Có dấu hiệu cho thấy sẽ có tổn thất tài chính do bản thân sơ suất, vì làm tổn thương người khác nên phải đền bù. Vào những ngày cảm xúc dễ đi vào ngõ cụt, hãy cố gắng để hướng mình tới những thứ ý nghĩa hơn, quan trọng nhất là giữ thái độ lạc quan. Đừng dồn nén mình quá mức, nếu không bản mệnh sẽ kiệt sức.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, 3 con giáp thị phi kéo đến bất ngờ gặp đủ chuyện xui thêm hao tài tốn của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe thời gian này ổn định, tuổi Thân ăn uống ngon miệng và rất khoa học trong việc chọn lựa thức ăn mỗi ngày. Hãy chia sẻ kinh nghiệm quý giá của mình cho những người xung quanh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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