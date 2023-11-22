Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/11/2023, 3 con giáp tiểu nhân giáng họa, khó khăn vây quanh, xung đột tình cảm, nhiều chuyện buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 02:09

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/11/2023. Mọi khó khăn đổ về phía bạn khiến bạn không cách nào thoát ra được, tiền tài thiếu thốn, tình cảm vì thế cũng gặp chuyện buồn phiền.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/11/2023, Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần dễ vướng vào mâu thuẫn, xung đột với mọi người xung quanh, tất cả là bởi cái tính nóng nảy, luôn coi mình là trung tâm của bạn. Bạn cần chú ý hơn tới cách nói năng và hành xử của mình.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/11/2023, 3 con giáp tiểu nhân giáng họa, khó khăn vây quanh, xung đột tình cảm, nhiều chuyện buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn buôn bán cũng không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bản mệnh nên tránh đôi co với khách hàng, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Hãy coi những lời phàn nàn của khách hàng là ý kiến đóng góp để phát triển tốt hơn.

Kim khắc Mộc cho thấy những mâu thuẫn gay gắt trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương và trò chuyện với người ấy nhiều hơn.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/11/2023, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thân không gặp được nhiều thuận lợi trên phương diện sự nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn bị cấp trên chèn ép hoặc đồng nghiệp bất hợp tác nên khó có thể phát huy được năng lực của mình.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/11/2023, 3 con giáp tiểu nhân giáng họa, khó khăn vây quanh, xung đột tình cảm, nhiều chuyện buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy xem lại cách hành xử của bản thân, nếu bạn đang phạm sai lầm ở đâu thì nên sửa đổi để cải thiện mối quan hệ. Còn nếu do môi trường làm việc không tốt thì bạn có thể dũng cảm thay đổi chỗ làm xem sao, đừng để tài năng của mình mai một.

Đồng thời, Kim khí vượng là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/11/2023, tuổi Tuất có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp và hiểu biết chung với đồng nghiệp, điều này có thể dẫn đến tình trạng chán nản và mất hứng thú trong công việc.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/11/2023, 3 con giáp tiểu nhân giáng họa, khó khăn vây quanh, xung đột tình cảm, nhiều chuyện buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài chính cũng có thể đối mặt với thách thức nếu có các chi phí bất ngờ xuất hiện, đặc biệt là khi không thể tránh khỏi việc chi tiêu các khoản. Để tránh tình trạng nợ nần vào cuối tháng, nên xem xét việc cắt giảm một số chi phí không quan trọng tại thời điểm hiện tại.

Thêm vào đó, con giáp này nên tập trung chăm sóc sức khỏe bản thân hơn. Quan trọng nhất là duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đúng cách để cải thiện sức khỏe.

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