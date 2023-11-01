Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/11/2023, 3 con giáp THỊ PHI BỦA VÂY, khó khăn kéo đến, con đường công danh sự nghiệp bị tiểu nhân phá

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/11/2023, người tuổi Sửu phải đối diện với một vài tin buồn trên phương diện tình cảm. Có thể người ấy không hiểu những sự hi sinh của bạn từ trước đến nay và nói năng nặng lời với bạn.

Đừng quá buồn bã và thất vọng, có thể đối phương chỉ đang hiểu lầm bạn ở đâu đó mà thôi. Hãy lựa chọn một thời điểm thích hợp hơn để đôi bên cùng ngồi lại trò chuyện, hóa giải những mâu thuẫn không đáng có. Thiên Quan chắn lối, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng chẳng hanh thông. Có thể cấp trên thường xuyên gây khó dễ khiến bạn không thể thể hiện được điểm mạnh của mình. Bạn cần tìm ra nguyên nhân khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng và tìm cách hòa hoãn.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/11/2023, Thiên Quan giáng họa khiến Thìn chịu nhiều áp lực từ công việc mình đang làm, sức khỏe xuống dốc, tinh thần thì bất ổn. Bạn ngưỡng mộ những người ưu tú thì cũng đừng quên mình cũng có thể trở nên ưu tú.

Ảnh minh họa: Internet

Tương Xung khiến bạn đã quá mệt mỏi khi phải vay mượn tiền bạc rồi, vậy thì nhiệm vụ của bạn chính là cố gắng hơn nữa, trời không phụ lòng người biết cố gắng. Những người có hẹn trả tiền hoặc đi mua xe, mua đất trong ngày này nên dời sang ngày khác.

Nên thay đổi cách suy nghĩ, sống vì bản thân nhiều hơn, Thìn đừng vì tình yêu mà ảnh hưởng tới bản thân mình. Cách nói chuyện của bạn đôi khi hơi thẳng thắn nên khiến nửa kia khó chịu và âm thầm gom góp từng chút thất vọng chờ ngày bùng nổ.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/11/2023, tuổi Hợi cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung.

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là tuổi Hợi cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt những sự cố bất ngờ này, nếu thật sự cần thiết hãy đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ có những lời khuyên chân thành và hữu ích giúp Tuổi Hợi có thêm các phương án để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại nhất có thể.

Tình hình sức khỏe của tuổi Hợi cũng không được tốt lắm. Căng thẳng, áp lực trong công việc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì. Bản mệnh cần nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể để tránh bị quá tải, kiệt sức. Nên thay đổi chế độ ăn uống thanh đạm, tránh cay nóng nhiều dầu mỡ có hại cho sức khỏe.

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