Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, 3 con giáp phạm Thái Tuế, cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo ‘tai bay họa gió’, cuộc sống thị phi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, bản mệnh phải trải qua thăng trầm trong cuộc sống của mình, nhất là đối với sự nghiệp. Người tuổi Thìn cũng như vậy, các bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn khi mà trong môi trường làm việc có những kẻ tiểu nhân luôn cố tìm cách hãm hại bạn. Hôm nay các bạn rất dễ gặp thị phi vì vướng phải tin đồn không tốt. Để bước qua, các bạn phải thật tỉnh táo vào nhé.

Về mặt tình cảm, người độc thân suy nghĩ tiêu cực. Những cặp đôi lúc này nên chú ý đến những khác biệt trong những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày để tránh xảy ra khúc mắc. Điều này làm cho các bạn thấy vô cùng chán nản và căng thẳng. Bạn chỉ muốn tìm một nơi riêng tư để một mình mình xử lý cảm xúc đang vô cùng rối bời của mình.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, nhắc nhở tuổi Tuất con đường tài lộc nhiều chông gai. Bắt đầu ngày mới bạn có khá nhiều lo toan, không biết phải tính toán kinh tế kiểu gì để đáp ứng được mọi nhu cầu cấp bách. Bạn cũng phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của Tuổi Tuất cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, Tương Hình đem tới những tác động tiêu cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi. Bạn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe ai nên dễ lâm vào ngõ cụt, đã thế còn không nhận ra lỗi sai của mình để sửa đổi. Đã đến lúc bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe người khác và quan sát vấn đề đa chiều hơn. Không phải lúc nào bạn cũng là người đúng, vì thế đừng có giữ những quan điểm quá mức chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

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