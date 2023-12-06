Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, 3 con giáp phạm Thái Tuế, cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo ‘tai bay họa gió’, cuộc sống thị phi

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 03:29

Xin chia buồn với 3 con giáp phạm Thái Tuế vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023. Trong này này, bản mệnh cẩn trọng lời ăn tiếng nói, kẻo rước họa thị phi vào người.

 

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, bản mệnh phải trải qua thăng trầm trong cuộc sống của mình, nhất là đối với sự nghiệp. Người tuổi Thìn cũng như vậy, các bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn khi mà trong môi trường làm việc có những kẻ tiểu nhân luôn cố tìm cách hãm hại bạn. Hôm nay các bạn rất dễ gặp thị phi vì vướng phải tin đồn không tốt. Để bước qua, các bạn phải thật tỉnh táo vào nhé.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, 3 con giáp phạm Thái Tuế, cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo ‘tai bay họa gió’, cuộc sống thị phi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, người độc thân suy nghĩ tiêu cực. Những cặp đôi lúc này nên chú ý đến những khác biệt trong những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày để tránh xảy ra khúc mắc. Điều này làm cho các bạn thấy vô cùng chán nản và căng thẳng. Bạn chỉ muốn tìm một nơi riêng tư để một mình mình xử lý cảm xúc đang vô cùng rối bời của mình.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, nhắc nhở tuổi Tuất con đường tài lộc nhiều chông gai. Bắt đầu ngày mới bạn có khá nhiều lo toan, không biết phải tính toán kinh tế kiểu gì để đáp ứng được mọi nhu cầu cấp bách. Bạn cũng phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, 3 con giáp phạm Thái Tuế, cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo ‘tai bay họa gió’, cuộc sống thị phi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của Tuổi Tuất cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, Tương Hình đem tới những tác động tiêu cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi. Bạn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe ai nên dễ lâm vào ngõ cụt, đã thế còn không nhận ra lỗi sai của mình để sửa đổi. Đã đến lúc bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe người khác và quan sát vấn đề đa chiều hơn. Không phải lúc nào bạn cũng là người đúng, vì thế đừng có giữ những quan điểm quá mức chủ quan.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/12/2023, 3 con giáp phạm Thái Tuế, cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo ‘tai bay họa gió’, cuộc sống thị phi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, 3 con giáp thị phi kéo đến bất ngờ gặp đủ chuyện xui thêm hao tài tốn của

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, 3 con giáp thị phi kéo đến bất ngờ gặp đủ chuyện xui thêm hao tài tốn của

Xin chia buồn 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023. Hãy cố gắng hết sức vượt qua thời gian này, rồi may mắn sẽ đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 4 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 43 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 26 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ