Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, tiền tài hao hụt, tình duyên kém sắc, nguy cơ mất một khoản tiền to

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 03:15

Chia buồn với 3 con giáp kém may mắn vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023. Vận xui liên tiếp xảy ra khiến cho cuộc sống của 3 con giáp này toàn gặp phiền muộn.

 

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, tuổi Thìn sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, Tuổi Thìn sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, tiền tài hao hụt, tình duyên kém sắc, nguy cơ mất một khoản tiền to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, Tỷ Kiên giáng đòn khiến Sửu lao đao vì công việc. Ngồi không cũng dính mấy tin đồn nhảm của đồng nghiệp, hay bị nói xấu, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Vận trình tài lộc của bản mệnh không tốt vì lâm Tương Xung. Lẽ ra mọi chuyện liên quan đến tiền không tồi tệ như vậy nếu như con giáp này nhờ vả người nhà. Một số người cẩn thận khi đi chơi kẻo làm rơi tiền, mất xe, mất giấy tờ quan trọng.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, tiền tài hao hụt, tình duyên kém sắc, nguy cơ mất một khoản tiền to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

về tình duyên, vợ chồng bạn cần phải đặt mình vào vị trí của nhau nhiều hơn để không còn nói những lời gây tổn thương đối phương. Bạn không thể bắt nửa kia thực hiện hoàn hảo mọi yêu cầu mà mình đặt ra.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, Tỷ Kiên ngáng trở, người tuổi Mùi phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những biến cố bất ngờ trong hôm nay. Hơn nữa, bạn còn phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ nên sẽ cảm thấy rất vất vả, mệt mỏi.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/12/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, tiền tài hao hụt, tình duyên kém sắc, nguy cơ mất một khoản tiền to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với người làm lãnh đạo, bản mệnh đừng xem nhẹ việc lắng nghe ý kiến của nhân viên cấp dưới. Nếu bạn quá chuyên quyền, độc đoán thì dần dần sẽ gây nên sự bất mãn trong tập thể, tương lai khó có thể lãnh đạo mọi người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN GIĂNG LỐI, khó khăn vây quanh, gặp họa tiền tài, mất hết tiền của

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN GIĂNG LỐI, khó khăn vây quanh, gặp họa tiền tài, mất hết tiền của

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, bản mệnh hãy cố gắng vượt qua, rồi thành công sẽ đến ngay thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 4 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 38 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 40 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 40 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề