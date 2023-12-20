Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN GIĂNG LỐI, khó khăn vây quanh, gặp họa tiền tài, mất hết tiền của

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 05:05

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, bản mệnh hãy cố gắng vượt qua, rồi thành công sẽ đến ngay thôi.

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có chút rắc rối và khó khăn do Kiếp Tài lâm vận. Có điềm mất hàng hóa, mất tài liệu quan trọng hoặc bị tiểu nhân chơi xấu sau lưng, nên cẩn thận. Bạn phải tập trung cao độ trong công việc để không bị xảy ra sai sót đáng tiếc, việc mình thì mình làm, đừng có để ý việc của người khác.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN GIĂNG LỐI, khó khăn vây quanh, gặp họa tiền tài, mất hết tiền của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc khá chật vật, Tý không thể tích được tiền trong hôm nay, chi nhiều hơn thu. Tuổi này hay có tính lơ là, không tập trung nên dễ bị lạc đồ hoặc rơi tiền lúc nào không hay, nhất là hôm nay, phải hết sức cẩn thận.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, công việc của tuổi Ngọ không tốt do vướng phải Tương Xung. Bản mệnh nên đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn nhảm mà làm hại đến mình. Tính tình nóng nảy nên khi làm bất cứ việc gì cũng khó thỏa hiệp, bạn hay bức xúc, bất mãn với cấp trên, không được lòng người lớn tuổi.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN GIĂNG LỐI, khó khăn vây quanh, gặp họa tiền tài, mất hết tiền của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm không tốt, vợ chồng lạnh nhạt với nhau, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt do cục diện Thủy Hỏa tương khắc. Bạn nên bắt đầu tìm cách cân bằng mọi thứ, gạt bỏ những khúc mắc để có được hạnh phúc lâu dài, đừng nghĩ công việc là quan trọng nhất.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu cần thận trọng trước nguy cơ hao tài tốn của có thể ập đến bất chợt. Khi có tiền trong tay, tốt nhất bạn không nên nghe lời rủ rê dốc vốn đầu tư hoặc mua hàng giá rẻ. Người làm kinh tế chớ vội chạy theo xu thế thị trường. Bạn cần xác định rõ thế mạnh của mình cũng như tình hình chung của thị trường trước khi làm một việc gì đó, nếu không sẽ chỉ tốn công sức và tiền bạc mà thôi.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN GIĂNG LỐI, khó khăn vây quanh, gặp họa tiền tài, mất hết tiền của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân cẩn thận trong thời gian tới kẻo bị kẻ gian lừa tình. Những người có gia đình cần quan tâm đến việc học hành của con cái nhiều hơn nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài loại tên khỏi danh sách phát lộc, thiếu thốn tiền tài, thị phi rình rập

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài loại tên khỏi danh sách phát lộc, thiếu thốn tiền tài, thị phi rình rập

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/12/2023. Sự nghiệp dậm chân tại chỗ, đời sống buồn phiền, tình tiền đều thiếu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 4 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 48 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 50 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng