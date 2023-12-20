Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN GIĂNG LỐI, khó khăn vây quanh, gặp họa tiền tài, mất hết tiền của

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có chút rắc rối và khó khăn do Kiếp Tài lâm vận. Có điềm mất hàng hóa, mất tài liệu quan trọng hoặc bị tiểu nhân chơi xấu sau lưng, nên cẩn thận. Bạn phải tập trung cao độ trong công việc để không bị xảy ra sai sót đáng tiếc, việc mình thì mình làm, đừng có để ý việc của người khác.

Đường tài lộc khá chật vật, Tý không thể tích được tiền trong hôm nay, chi nhiều hơn thu. Tuổi này hay có tính lơ là, không tập trung nên dễ bị lạc đồ hoặc rơi tiền lúc nào không hay, nhất là hôm nay, phải hết sức cẩn thận.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, công việc của tuổi Ngọ không tốt do vướng phải Tương Xung. Bản mệnh nên đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn nhảm mà làm hại đến mình. Tính tình nóng nảy nên khi làm bất cứ việc gì cũng khó thỏa hiệp, bạn hay bức xúc, bất mãn với cấp trên, không được lòng người lớn tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm không tốt, vợ chồng lạnh nhạt với nhau, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt do cục diện Thủy Hỏa tương khắc. Bạn nên bắt đầu tìm cách cân bằng mọi thứ, gạt bỏ những khúc mắc để có được hạnh phúc lâu dài, đừng nghĩ công việc là quan trọng nhất.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/12/2023, Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu cần thận trọng trước nguy cơ hao tài tốn của có thể ập đến bất chợt. Khi có tiền trong tay, tốt nhất bạn không nên nghe lời rủ rê dốc vốn đầu tư hoặc mua hàng giá rẻ. Người làm kinh tế chớ vội chạy theo xu thế thị trường. Bạn cần xác định rõ thế mạnh của mình cũng như tình hình chung của thị trường trước khi làm một việc gì đó, nếu không sẽ chỉ tốn công sức và tiền bạc mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân cẩn thận trong thời gian tới kẻo bị kẻ gian lừa tình. Những người có gia đình cần quan tâm đến việc học hành của con cái nhiều hơn nữa.

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