Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/10/2025, 3 con giáp mệnh son số hưởng, làm chơi ăn thật, Tài Lộc dồi dào, Phú Quý không ai sánh bằng, tiền đầy túi tình đầy tim

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/10/2025, tuổi Tý được Chính Quan chiếu mệnh, bạn có thể đạt nhiều thành tích tốt trong công việc. Bạn cũng biết cách tích lũy tài nguyên và không ngừng mở rộng các mối quan hệ tại nơi làm việc, điều này mang tới cho bạn nhiều lợi thế bất ngờ.

Vận may tài chính trong ngày này được thể hiện qua việc bạn đã mang về khoản lợi nhuận kinh doanh tương đối lớn cho công ty. Thành tích lần này giúp bạn được lãnh đạo khen ngợi và còn có thể nhận được tiền thưởng. Người làm kinh doanh riêng cũng gặp ngày buôn may bán đắt, khách hàng nườm nượp.

Mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định, nếu dự định kết hôn, hai bạn có thể cân nhắc việc cùng nhau đi du lịch để tăng tiến tình cảm hơn nữa. Người độc thân cũng có điều kiện để tìm nửa yêu thương của mình, bạn càng chủ động và năng nổ sẽ giúp bạn càng sớm cải thiện được vận trình của mình hơn.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/10/2025, người tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi trong ngày có sự đồng hành của Tam Hợp Thái Tuế. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ngay cả những vấn đề làm khó bạn trước đó cũng có chuyển biến tích cực hơn. Hôm nay, Thân cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài còn mang tới cho bản mệnh những khoản thu nhập tốt nhờ chăm chỉ làm việc, chỉ cần năng nổ thì chắc chắn sẽ có nhiều nguồn thu hơn nữa. Bên cạnh đó, nếu bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, đầu tư dài hạn thì mọi việc sẽ mang lại kết quả tốt vô cùng.

Kim sinh xuất cho Thủy nên phương diện tình cảm gặp đôi chút khúc mắc. Hãy coi như đây là thử thách cho sự thấu hiểu và bao dung giữa hai bạn. Đừng vì cái tôi quá lớn mà buông lời tổn thương người mình yêu thương nhất.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/10/2025, tuổi Dậu nhận được nhiều lời khen ngợi như thông minh, tinh tế, tốt bụng và giỏi giao tiếp trong ngày Chính Ấn nâng đỡ. Đó là những gì người xung quanh thường nhắc đến bạn và cho thấy sự nhiệt tình của bạn với mọi người là xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Những lời khen cũng là để cho thấy sự thân thiện, dễ mến của mọi người, bạn đừng ngại đáp lại bằng một nụ cười dễ thương nhé. Ngoài ra, hôm nay là cuối tuần rất phù hợp cho một bữa ăn ấm cúng, nếu có thời gian hãy mời mọi người tới nhà chơi bạn nhé.



Sức khỏe của bản mệnh thời gian này được cải thiện, ai ốm bệnh thì cũng nhanh chóng hồi phục và nhìn chung có dấu hiệu tích cực trong quãng thời gian này. Nhiều người còn đạt được mục tiêu cân nặng đã đề ra từ thời gian trước.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!