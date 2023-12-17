Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 17/12/2023, 3 con giáp họa rơi trúng đầu, mất lộc trời cho, hao tài tốn lộc, mất tiền mất của

Tâm linh - Tử vi 17/12/2023 03:06

Xin chia buồn 3 con giáp xui xẻo khi bị họa rơi trúng đầu vào đúng nay, Chủ Nhật ngày 17/12/2023.

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 17/12/2023, Tương phá khiến cho nhiều kế hoạch của con giáp tuổi Tý đổ vỡ nhưng đó là khi bạn nhận ra đâu là điểm yếu của bản thân. Việc đối diện với nó thật khó khăn nhưng khi bạn biết chấp nhận và tìm cách chỉnh sửa thì mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp lên thôi.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 17/12/2023, 3 con giáp họa rơi trúng đầu, mất lộc trời cho, hao tài tốn lộc, mất tiền mất của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của tuổi Tý, nhiều người đang đứng bên bờ tan vỡ. Rồi sẽ một đến ngày bạn gặp được một người khiến bạn hạnh phúc nhưng không phải là bây giờ, hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 17/12/2023, Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão nên hạn chế việc mâu thuẫn, bất đồng với mọi người xung quanh. Nếu có việc gì chưa vừa ý, bản mệnh nên trao đổi một cách nhẹ nhàng, chớ nên gây thù chuốc oán, ảnh hưởng các mối quan hệ.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 17/12/2023, 3 con giáp họa rơi trúng đầu, mất lộc trời cho, hao tài tốn lộc, mất tiền mất của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kim khắc Mộc, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng suôn sẻ hơn. Bạn sợ mình sẽ khiến người ấy lo lắng nên thường xuyên giữ mọi chuyện trong lòng và một mình đối diện. Nhưng càng như vậy thì quan hệ giữa hai người càng xa cách hơn.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 17/12/2023, những khát vọng của tuổi Tuất thuyên giảm do bản mệnh không chịu đứng lên hành động. Con giáp này làm gì cũng lo trước sợ sau, điều này không sai nhưng nó khiến cho bản mệnh trở nên chần chừ và thiếu quyết đoán.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 17/12/2023, 3 con giáp họa rơi trúng đầu, mất lộc trời cho, hao tài tốn lộc, mất tiền mất của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của con giáp này có thể gặp một chút rắc rối nho nhỏ, do đó bản mệnh chú ý đến các vấn đề như tài khoản, quỹ, đồng thời có thái độ tích cực để ứng phó mọi việc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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