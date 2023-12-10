Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/12/2023, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng thất bại, tiền tài tiêu tan

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/12/2023, tuổi Tý cảm nhận những khó khăn một cách rõ rệt hơn. Tuy nhiên chúng có thể giúp củng cố năng lực tự nhiên của bản mệnh. Đây là ngày để con giáp này đấu tranh bảo vệ quan điểm của mình, thay vì chấp nhận chịu theo ý người khác.

Có rất nhiều thứ đang chờ tuổi Tý xử lý ổn thỏa vì thế hãy lên kế hoạch từ trước để giảm bớt căng thẳng khi phải lựa chọn giữa việc này việc kia. Đôi khi cuộc sống cần có những sự đánh đổi cần thiết, bản mệnh không thể vẹn toàn được mọi thứ như mong muốn.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/12/2023, Tam hội xuất hiện là lúc con giáp tuổi Thìn có thể mở lòng, tương tác, tuy nhiên hãy chín chắn hơn trong tình cảm, đôi khi bạn xử lý một cách cảm xúc quá sẽ không hoàn toàn tốt như những gì bạn nghĩ đâu nhé. Dù tin tưởng ai đó nhưng trong các quyết định quan trọng vẫn cần cân nhắc nhiều hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên quan xuất hiện cho thấy hôm nay có rất nhiều ý kiến trái chiều cho một quyết định trong công việc. Tuy nhiên, người tuổi Thìn hãy lắng nghe bằng thái độ bao dung và tôn trọng, có thể bạn sẽ nhận được những phản hồi tốt hơn mình nghĩ đấy.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/12/2023, cục diện Tương Xung ám hại, người tuổi Thân dễ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân do cái tính bất cẩn của mình. Mọi việc vốn không đơn giản như bạn thoạt nhìn, vì vậy mà bạn làm gì cũng cần cân nhắc kỹ càng hơn. Người làm ăn kinh doanh cũng đừng vội đặt bút kí kết hợp đồng. Tốt nhất, bạn nên dành thêm thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về đối tác của mình cũng như kiểm chứng thông tin, đừng vội vàng tin theo bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Kim khắc Mộc cho thấy những dấu hiệu bất ổn trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn, đừng áp đặt người ấy nghe theo ý mình.

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