Đúng hôm nay, Chủ Nhật (25/12/2022), XUI XẺO QUA ĐI, 3 con giáp trúng số độc đắc bất thình lình, hưởng lộc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, tiền vàng rủng rỉnh, cuối năm an nhàn

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 15:59

Tử vi dự báo đúng hôm nay, Chủ Nhật (25/12/2022), 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, tiền vàng rủng rỉnh, cuối năm an nhàn

 

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng tuần đầu tiên của tháng 12/2022 Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật (25/12/2022), XUI XẺO QUA ĐI, 3 con giáp trúng số độc đắc bất thình lình, hưởng lộc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, tiền vàng rủng rỉnh, cuối năm an nhàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng hôm nay, Chủ Nhật (25/12/2022), Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên càng về cuối tháng 12 Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo hôm nay, Chủ Nhật (25/12/2022),  tuổi Dậu cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ những con giáp may mắn về tài lộc hai ngày cuối tuần. Điềm báo tử vi cho thấy, những chú Gà đón vận may tài lộc khá lớn, nhất là những người làm kinh doanh thì càng có thể kê cao gối ngủ mà không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật (25/12/2022), XUI XẺO QUA ĐI, 3 con giáp trúng số độc đắc bất thình lình, hưởng lộc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, tiền vàng rủng rỉnh, cuối năm an nhàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đó cũng là nhờ thường ngày con giáp này giữ được uy tín với khách hàng, được mọi người tin tưởng và ủng hộ, chất lượng sản phẩm không có gì để chê trách nữa. Nhờ vậy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Tử vi hôm nay nhân lúc đang dư dả, bạn nên tạo cho mình thói quen lập kế hoạch tài chính để chi tiêu phù hợp với những khoản lợi nhuận kiếm được. Tiết kiệm trước khi tiêu sẽ giúp bạn đảm bảo tài chính ổn định, luôn duy trì được những khoản dự phòng khi cần dùng tới.

Ngoài ra, kiếm tiền nhiều thật nhưng bản mệnh cũng cần nhớ phải giữ sức khỏe cho mình, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đừng lao lực quá mà đổ bệnh thì cơ hội có bày ra trước mắt cũng chẳng thể nắm bắt được.

Tuổi Ngọ

Ngọ vốn là người thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không dễ gì gặt hái được thành công, những thành tựu mà con giáp này có được đều do sự chật vật, đánh đổi bao năm tháng mới có được.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật (25/12/2022), XUI XẺO QUA ĐI, 3 con giáp trúng số độc đắc bất thình lình, hưởng lộc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, tiền vàng rủng rỉnh, cuối năm an nhàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 25/12/2022, Ngọ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Ngọ một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, Ngọ không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 26/12/2022, 3 con giáp có căn phú quý, trúng số bất ngờ, tiền bạc nhiều vô số, đụng đâu cũng có tiền, phát tài nhanh chóng, sự nghiệp khai thông

Tử vi ngày 26/12/2022, 3 con giáp có căn phú quý, trúng số bất ngờ, tiền bạc nhiều vô số, đụng đâu cũng có tiền, phát tài nhanh chóng, sự nghiệp khai thông

Tử vi dự báo ngày 26/12/2022, 3 con này giáp có căn phú quý, tiền bạc nhiều vô số, đụng đâu cũng có tiền, phát tài nhanh chóng, sự nghiệp khai thông

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi hôm nay Tử vi ngày 25/12/2022 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 40 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 40 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân