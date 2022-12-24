Trúng số độc đắc trong tuần mới (26/12 - 1/1), 3 con giáp được BỒ TÁT “độ mệnh”, thoát khỏi vận đen, vận may dồn dập, làm gì cũng hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, phất lên vù vù trong năm 2023

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 17:23

Tử vi dự báo, 3 con giáp này thoát khỏi vận đen, vận may dồn dập, làm gì cũng hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, phất lên vù vù trong tuần mới (26/12 - 1/1).

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp dám dấn thân, có trách nhiệm trong công việc nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến đối tác ai cũng quý mến. Đây chính là lý do vì sao dù không được sinh ra trong nhung lụa nhưng Tuất vẫn ngập trong biển tiền, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

Trúng số độc đắc trong tuần mới (26/12 - 1/1), 3 con giáp được BỒ TÁT “độ mệnh”, thoát khỏi vận đen, vận may dồn dập, làm gì cũng hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, phất lên vù vù trong năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong tuần mới (26/12 - 1/1), những tháng đầu năm bị tiểu nhân ngáng đường nên Tuất làm cật lực vẫn không có được bất cứ thành công nào. Thế nhưng, bước chân vào tháng 12 Tuất sẽ một bước đổi đời, phát tài cực to. Đặc biệt, trong tuần mới (26/12 - 1/1), nhờ được thần tài điểm danh nên con giáp giàu có này sẽ có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên.

Tuổi Mùi

Công việc của con giáp may mắn này khá thuận lợi trong những tháng cuối năm. Chính vì có thừa sự thông minh, tinh tế và khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mùi ắt thăng tiến nhanh chóng, thuận lợi trăm bề.

Trúng số độc đắc trong tuần mới (26/12 - 1/1), 3 con giáp được BỒ TÁT “độ mệnh”, thoát khỏi vận đen, vận may dồn dập, làm gì cũng hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, phất lên vù vù trong năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (26/12 - 1/1) không chỉ đỏ vận tài lộc, tình duyên của con giáp bản lĩnh này cũng đỏ như son. Mùi và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ấm êm, tràn ngập tiếng cười, viên mãn vô cùng. Những chuyến du lịch xa, những buổi hẹn hò lãng mạn sẽ giúp tình cảm lứa đôi thêm bền chặt keo sơn.

Tuổi Thìn

Những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp chính là nguyên nhân giúp người tuổi THìn chính là con giáp sẽ gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ. Tử vi trong tuần mới (26/12 - 1/1), tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Trúng số độc đắc trong tuần mới (26/12 - 1/1), 3 con giáp được BỒ TÁT “độ mệnh”, thoát khỏi vận đen, vận may dồn dập, làm gì cũng hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh, phất lên vù vù trong năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi trong tuần mới (26/12 - 1/1) sắp tới rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Với những người tuổi Thìn còn người làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng, là con giáp không thích ỷ lại và biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để kiếm về bộn tiền.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), TIỀN TÀI CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp công danh rực sáng, trúng số bất ngờ, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), TIỀN TÀI CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp công danh rực sáng, trúng số bất ngờ, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có

Top 3 con giáp dưới đây có công danh rực sáng, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có đúng tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch).

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