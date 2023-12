Đúng hai ngày 15/12 và 16/12: 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, vượt cảnh nghèo khổ, tài lộc thịnh vượng, tiền cứ vơi lại đầy

Tuổi Thân

Theo tử vi hai ngày 15/12 và 16/12, tuổi Thân có tin vui tài lộc báo về. Bản mệnh có thể được nhận tiền bất ngờ do may mắn hoặc do những khoản đầu tư trước đó. Hãy có cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, đừng nên chi tiêu phung phí.