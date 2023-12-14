Đúng hai ngày 15/12 và 16/12: 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, vượt cảnh nghèo khổ, tài lộc thịnh vượng, tiền cứ vơi lại đầy

Theo tử vi hai ngày 15/12 và 16/12, tuổi Thân có tin vui tài lộc báo về. Bản mệnh có thể được nhận tiền bất ngờ do may mắn hoặc do những khoản đầu tư trước đó. Hãy có cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, đừng nên chi tiêu phung phí.

Nếu đã tìm được nửa kia, đôi khi bản mệnh lại nảy sinh ý nghĩ trốn tránh người ấy. Dường như tình cảm của đôi bên đang dần có dấu hiệu lạnh nhạt, con giáp này cảm thấy ngột ngạt vì những yêu cầu quá đáng của nửa kia.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có những suy nghĩ thiếu thực tế về tình yêu. Con giáp này dễ rung động và đưa ra nhiều ảo tưởng nên dù bản mệnh có vội vàng đến với ai thì tình cảm cũng khó lâu bền.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi điều xui xẻo đối với những người tuổi Tuất sẽ bắt đầu tan biến trong thời gian này. Bạn sẽ được bao bọc bởi niềm vui và có cơ hội đón nhận những khoản tài lộc bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Con giáp này được dự báo sẽ trải qua nhiều biến động tích cực trong thời gian tới. Cát tinh hội tụ, vận trình của bạn đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ, không có gì có thể ngăn cản bạn tiến bước vững chắc hướng đến những mục tiêu của mình.

Thời gian này, những người bạn Tuất sẽ có rất nhiều tài lộc nhờ sự tiến bộ không ngừng và một tương lai tươi sáng. Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn, bạn sẽ cảm nhận được sự may mắn, thành công sẽ nhanh chóng đến, số tiền tiết kiệm cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Cát khí mạnh mẽ đang hỗ trợ bạn, và trong những kế hoạch sắp tới, đừng ngần ngại mà hãy mạnh dạn theo đuổi, vì có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, hay chính là những người ủng hộ quan trọng, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hai ngày 15/12 và 16/12 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bận tâm những chuyện cũ, không dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc thường lo lắng nhiều công việc không thể hoàn thành hết.

Tình cảm: Tình yêu đến bất ngờ, giữ nhiều kỷ niệm khi ở cạnh nhau.

Tài lộc: Cẩn thận lời nói và hành động của bạn trước khi cho người khác vay mượn.

Sức khỏe: Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng bên người thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.