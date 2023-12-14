Đúng 15 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp thuận buồm xuôi gió, nghênh đón tài lộc, vàng bạc ngập lối, phúc phận đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 13:00

Đúng 15 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp sau làm ăn xuôi thuận, phát tài phát lộc, giàu sang phú quý cả đời.

Tuổi Mão 

Theo tử vi 15 ngày cuối năm 2023 đem tới nguy cơ hao tiền tốn của cho tuổi Mão. Con giáp này cần chú ý đặc biệt là khi chi tiêu hoặc cho người khác vay mượn. Nếu đối phương không phải người đáng tin cậy thì bản mệnh chớ nên cả nể.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng chớ vội đặt bút kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay. Bản mệnh nên xem kĩ lại hợp đồng xem còn điều gì khuất tất hay không. Đừng vì sự sơ suất của mình khiến cho kẻ xấu chiếm được lợi lộc.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão biết cách thể hiện sức hút của mình, nhờ thế mà thu hút được ánh nhìn của một vài đối tượng triển vọng, trong đó hẳn sẽ có người phù hợp với tiêu chuẩn của bản mệnh, hãy thử trò chuyện với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 15 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp thuận buồm xuôi gió, nghênh đón tài lộc, vàng bạc ngập lối, phúc phận đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi tính tình rất hiền lành, không bao giờ xúc phạm người khác. Đây chính là lý do tại sao họ có thể đạt được thành công.

Con giáp này đón phước lành như một điều tất yếu. Hầu hết thời gian, người tuổi Hợi đều duy trì cuộc sống ổn định, ít khi có thăng trầm lớn.

Những người tuổi Hợi có trí tưởng tượng phong phú, giàu năng lượng và có EQ cao. Ở hiền gặp lành, con giáp này sẽ nhanh chóng kết thúc những ngày tồi tệ và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi càng đi càng giàu có, nhất là thời điểm cuối năm 2023.

Đúng 15 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp thuận buồm xuôi gió, nghênh đón tài lộc, vàng bạc ngập lối, phúc phận đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi 15 ngày cuối năm 2023 cho thấy người tuổi Mùi tự do trong chính công việc bạn lựa chọn.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc không tránh khỏi những thiếu sót của bản thân. 

Tình cảm: Kiên trì cùng người ấy thấu hiểu những việc bạn đang làm, không để đối phương một mình.

Tài lộc: Không tập trung phát triển tài lộc, chỉ lo những chuyện ngoài lề.  

Sức khỏe: Thích ăn những món ngon, tìm nhiều nơi lạ nghỉ dưỡng.  

Đúng 15 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp thuận buồm xuôi gió, nghênh đón tài lộc, vàng bạc ngập lối, phúc phận đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12): 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12): 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12), 3 con giáp sau vận may vô kể, cuộc sống hanh thông, giàu sang viên mãn hơn người.

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