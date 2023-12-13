Từ ngày mai 14/12 đến hết 31/12, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng lộc

Tử vi từ ngày mai 14/12 đến hết 31/12 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đạt được những cơ hội lớn cho bản thân.

Tình cảm: Khó khăn khi cả hai không thể cùng nhau ở một nơi, nhưng bạn luôn hướng về đối phương.

Công việc: Người tuổi Thìn sẵn sàng tập trung vào sự nghiệp, không lo lắng quá nhiều những câu chuyện cũ.

Tài lộc: Tập trung vững vàng vào công việc để phát triển tài lộc

Sức khoẻ: Thường vận động, nhớ mang theo nước bổ sung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày mai 14/12 đến hết 31/12, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, học tập. Bạn có thể được quý nhân chỉ đường, đạt được kha khá thành tựu đột phá ở một số lĩnh vực then chốt mà bản thân đang theo đuổi.

Điều dễ nhận thấy nhất là tuổi Tuất sẽ có một số cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Đừng để ai giật "spotlight" của mình, người khác chỉ nên làm cameo trong cuộc đời của bạn thôi. Hãy tự tin vào kinh nghiệm bạn đã tích lũy được và dồn nhiệt huyết vào những kế hoạch bạn đang thực hiện. Nhờ đó, cuối tháng bạn sẽ thu được một khoản lớn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ ngày mai 14/12 đến hết 31/12, tuổi Mão có thể phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong công việc, sự cản trở từ người khác có thể khiến tiến triển trở nên khó khăn. Vận đen có thể xuất hiện đột ngột, đôi khi con giáp này không sẵn sàng để đối mặt với nó.

May mắn là vận trình tài lộc tươi sáng. Bằng sự cần cù và tiết kiệm, con giáp này có thể tích lũy được một khoản tiền đáng kể cho tương lai. Có thể thấy rõ rằng việc tiết kiệm đã giúp bản mệnh tránh được những khó khăn tài chính khi cần thiết.

Vận trình tình cảm lại đối diện với sóng gió. Những cãi vã về những vấn đề nhỏ có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc tình cảm. Việc trò chuyện trực tiếp và tìm hiểu nguyên nhân của mọi mâu thuẫn có thể giúp con giáp này và đối phương giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Giờ tốt trong ngày: 15h-17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.