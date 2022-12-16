Đúng giờ Sửu hôm nay (16/12/2022), 3 con giáp có điềm báo tài lộc, tiền của trải đầy trước mắt, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay tương đối khả quan. Cơ hội sẽ không dành riêng cho ai nhưng cũng không phải tự nhiên mà có. Do đó, không chỉ sáng suốt nắm bắt thời cơ mà người tuổi này còn phải tự tạo cơ hội cho bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Quý Nhân phù trợ giúp cho bạn và nửa kia có thêm sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Song, nếu muốn có được bước tiến xa hơn thì cả hai cần phải hết lòng nỗ lực vun vén hơn nữa cho tình yêu này.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ tăng tiến không ngừng nghỉ, nhất là người buôn bán kinh doanh Chuyện làm ăn của con giáp này thuận lợi, hàng hóa trôi chảy vô cùng, không có hàng tồn đọng nên lợi nhuận thu về tăng lên gấp nhiều lần. Tiền bạc đổ ào áo về túi, bản mệnh thoải mái chi tiêu.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ tăng tiến không ngừng nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ “phất lên như diều gặp gió”. Đó là nhờ vào sự thông minh cũng như tài ứng biến linh hoạt trong mọi vấn đề của công việc. Ngoài ra, may mắn cũng giữ vai trò quan trọng trong việc thành công của người tuổi này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khả quan. Qua đó, con giáp này có thể mua sắm để giải tỏa bớt những áp lực trong công việc lẫn cuộc sống.

May mắn là quý nhân cũng giúp tháo gỡ những khúc mắc, hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Người ấy sẽ hiểu được dụng tâm sâu sắc của bản mệnh. Con giáp này làm chuyện tốt, chuyện đúng thì sớm muộn gì người ấy cũng sẽ hiểu cho mà thôi. Chỉ cần tuổi Mùi bình tĩnh thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được, hơn nữa đây còn là với người mình yêu thương.

Người ấy sẽ hiểu được dụng tâm sâu sắc của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi thứ tư 12 con giáp nói rằng người tuổi Dậu mong muốn có được chuyện tình cảm thật đẹp. Thật may khi mà Tam Hợp cục đã làm thỏa mãn ước muốn khi mang đến chân mệnh thiên tử. Nhiều người có thể nói rằng con giáp này quyết định quá chóng vánh, vội vàng nhưng bản thân hiểu mình đang làm gì.

Con giáp này tin vào lựa chọn của mình và cũng ước vọng về hạnh phúc lâu bền. Còn đối với người độc thân đừng vội từ bỏ hy vọng. Tuổi Dậu hãy thử mở lòng mình, xem xét những mối quan hệ xung quanh. Đừng khắt khe quá mức bởi ai cũng sẽ có khuyết điểm, chớ tìm người hoàn hảo để yêu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tốt đẹp. Con giáp này hãy học hỏi thêm các kiến thức đầu tư, kinh doanh trước khi làm giàu nếu muốn nâng cao nguồn thu nhập hơn nữa. Đó là cách giúp tuổi này tránh được những nguy cơ, rắc rối không đáng.

Vận trình tài lộc tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo