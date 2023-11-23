Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 24/11, 3 con giáp có bứt phá lớn, tài vận viên mãn, gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ, may mắn nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 18:45

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 24/11/2023, 3 con giáp sau đại cát đại lợi, dễ hốt bạc đầy túi, giàu sang phú quý không ngờ.

Tuổi Mão 

Ngày 24/11/2023 tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Dù hiện tại tài chính có phần dồi dào nhưng bạn cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bạn chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều đấy.

Phương diện tình cảm không có gì phải lo lắng. Đôi bên đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, tình cảm càng ngày càng thêm bền vững, những người yêu lâu có thể bàn tính đến chuyện cưới xin. Người độc thân tìm được người chung lý tưởng, đồng điệu về mặt tâm hồn.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 24/11, 3 con giáp có bứt phá lớn, tài vận viên mãn, gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ, may mắn nối tiếp thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay tình trạng sức khoẻ đang cần cải thiện tốt hơn. 

Công việc: Người tuổi Tỵ tạm hoãn lại công việc, có ý định chuyển hướng sang lĩnh vực mới. 

Tình cảm: Hôm nay bạn quyết định chia xa người yêu hiện tại, dành cho bản thân cơ hội mới tìm hiểu người khác. 

Tài lộc: Tài chính đang tiêu nhiều vào vấn đề sức khoẻ của bạn. 

Sức khoẻ: Tình trạng sức khoẻ cần cải thiện tốt hơn, dành thời gian cho bản thân.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 24/11, 3 con giáp có bứt phá lớn, tài vận viên mãn, gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ, may mắn nối tiếp thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Sửu cần tập trung vào việc điều chỉnh hành xử và lời ăn tiếng nói của mình. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể tạo ra sự hiểu lầm và gây ra xung đột.

Về tài chính, tuổi Sửu cũng cần quản lý khôn ngoan hơn. Con giáp này nên tự hỏi mình về sự cần thiết của các khoản chi tiêu và hạn chế tiêu tiền cho những thứ không thực sự cần thiết. Khi túi tiền không thừa thãi, nên tạo một quỹ tiết kiệm dự phòng để đối phó với những sự cố có thể xảy ra.

Nếu cần xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh hãy ưu tiên di chuyển theo hướng có thể mang lại nhiều may mắn và có thể tránh xa những rắc rối. Theo đó, con giáp này nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần, hướng Bắc để gặp Tài thần.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 24/11, 3 con giáp có bứt phá lớn, tài vận viên mãn, gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ, may mắn nối tiếp thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (24/11 - 29/11): 3 con giáp hứa hẹn may mắn bùng nổ, giàu lên đột ngột, đếm tiền mỏi, tài lộc nắm chắc trong tay

Tử vi 5 ngày tới (24/11 - 29/11): 3 con giáp hứa hẹn may mắn bùng nổ, giàu lên đột ngột, đếm tiền mỏi, tài lộc nắm chắc trong tay

Tử vi 5 ngày tới (24/11 - 29/11), 3 con giáp sau vượng phát tài lộc, ví tiền đầy ắp, tìm được cát tinh chiếu mệnh.

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