Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (17/8/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 11:03

Bước sang giờ Ngọ, có 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tình duyên rực rỡ, vận khí ngày một tăng lên.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 17/8/2023 hôm nay, tuổi Thân rất ấm áp và chân thành, thích dành sự quan tâm và chăm sóc của mình cho tất cả mọi người, từ những người thân trong gia đình cho đến bạn bè xung quanh. Đức tính này chắc chắn đã khiến một ai đó rung động.

Mọi người thường nói rằng tuổi Thân quá đơn giản, không biết chú ý đến ngoại hình, vì thế bản mệnh muốn tạo sự bất ngờ cho đối phương. Con giáp này nghĩ rằng mình sẽ chủ động thêm gia vị vào tình yêu, tạo kỷ niệm tươi đẹp cho hai người.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, nếu việc không quá gấp gáp thì có thể chuyển sang ngày khác thích hợp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (17/8/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão đa phần có tính cách dịu dàng, nhân hậu và đầy bao dung. Bản mệnh rất hay thương người và sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh. Trong công việc, tuổi Mão thông minh, sáng tạo, nhìn xa trông rộng. Đây là lợi thế giúp bản mệnh có thể nắm được các cơ hội tốt, giúp sự nghiệp tiến xa hơn.

Tử vi dự báo rằng từ giờ đến cuối tháng 8, tài lộc của người tuổi Mão cực vượng. Bản mệnh có thể đón nhiều may mắn bất ngờ, gặt hái thêm nhiều thành công. Đây là thời điểm tuổi Mão thể hiện năng lực của bản thân, thu về thành quả tốt đẹp và nhận được các khoản tiền thưởng xứng đáng.

Người làm ăn kinh doanh gặp gỡ nhiều khách hàng, có thể chốt được các hợp đồng béo bở. Người làm công ăn lương cũng phát triển thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (17/8/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi hôm nay ngày 17/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có tinh thần khỏe khoắn, làm việc năng suất  

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất không ngừng cố gắng, làm việc rất chu đáo, tận tâm.

Tình duyên: Người tuổi Tuất đôi khi không thích có người mới, nhưng nhiều người gán ghép.  

Tài lộc: Tiết kiệm được thu nhập hàng tháng cao, biết phân chia chi tiết công việc cụ thể.  

Sức khỏe: Làm việc đôi lúc rơi vào tình trạng kiệt sức.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (17/8/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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