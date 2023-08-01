Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay luôn được con giáp này xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước sang tháng 8, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 6 tới bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 1/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất trải qua nhiều khó khăn, giờ là lúc bạn đang tận hưởng cuộc sống.

Công Việc: Người tuổi Tuất trong công danh bạn có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay là nhờ những ngày bỏ thời gian và công sức làm việc.

Tình Cảm: Trong tình cảm, bạn thích cuộc sống ổn định bên cạnh người mình thương.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, tuần này đang vui vẻ đón nhận nhiều vận may tài chính.

Sức Khoẻ: Thư giãn đầu óc sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!