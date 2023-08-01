Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (1/8): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, mọi việc của tuổi Ngọ trở nên khó khăn hơn do có tiểu nhân quấy phá. Kế hoạch dễ đổ bể nửa chừng, công sức bỏ ra như muối bỏ biển, chẳng thu hoạch được là bao.

Vận trình tình cảm trong ngày cũng không thể chủ quan, nhất là khi trong đầu con giáp này đang xuất hiện những suy nghĩ có phần đảo lộn. Dường như bản mệnh quá coi trọng bản thân mình đến mức ích kỷ, không quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, chỉ làm mọi thứ theo ý mình.

Tiếc rằng kẻ đó ở trong tối còn bản mệnh ngoài sáng, sẽ rất khó để phát hiện ra chiêu trò của đối phương, cách duy nhất tuổi Ngọ có thể làm là hãy chuẩn chỉnh trong từng hành động, không để xảy ra sơ hở cho kẻ đó có cơ hội gây bất lợi cho bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 8 dương quả là một tháng không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 1/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn trình độ chưa đủ để bạn đạt đến những cơ hội đặc biệt.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thìn có cơ hội vàng trong cách thể hiện bản thân, nên trau dồi kiến thức thêm để bổ sung công việc tốt.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, ngày hôm nay chú ý hoàn thành công việc đến buổi hẹn cùng người ấy đúng giờ.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, ngày hôm nay tài lộc mỉm cười với bạn, tiêu dùng thoải mái.

Sức Khoẻ: Chú trọng đến giấc ngủ, khi bạn thường xuyên suy nhược cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.