Đúng 7 ngày tới (9/12-15/12), Thần Tài mở kho, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tiền về ồ ạt như thác, vận trình ngày càng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 19:06

Đúng 7 ngày tới, nhờ sự chăm chỉ mà những con giáp này phát triển nhanh chóng trong công việc, có số phát tài cuối năm.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu được Phật Bà che chở trong 7 ngày tới, lại thêm được cát tinh trợ mệnh mà không khó khăn nào có thể cản trở bạn thành công. 

Với người làm công ăn lương đón nhận tin vui từ lương thưởng. Có vẻ như cấp trên đã để ý tới bạn từ rất lâu rồi, hôm nay là lúc người này trao cho bạn quyền hạn nhất định trong tập thể, mở ra một vận trình công danh xán lạn. 

Phương diện tình cảm đón nhận luồng sinh khí mới. Có thể bạn không tin vào mắt mình khi mối quan hệ tưởng như cắt đứt lâu năm đi vào dĩ vãng lại đột nhiên liên lạc với bạn, đó có thể là một người bạn cũ do một vài hiểu lầm nho nhỏ mà cả hai đã không nói chuyện trong khoảng thời gian dài. 

Đúng 7 ngày tới (9/12-15/12), Thần Tài mở kho, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tiền về ồ ạt như thác, vận trình ngày càng hanh thông - Ảnh 1
Tuổi Dậu được Phật Bà che chở trong 7 ngày tới, cát tinh trợ mệnh nên không khó khăn nào có thể cản trở bạn thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ trong cuối năm 2022 tương đối tốt. Trong 7 ngày tới đây, bạn sẽ nhận được nhiều may mắn, tinh thần sảng khoái, viên mãn và hài lòng. Mọi việc sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Những rắc rối trong sự nghiệp lẫn các mối quan hệ tình cảm của họ đều sẽ được hóa giải êm xuôi. Trong 7 ngày này, bạn sống trong sự tận hưởng, sung túc và tràn đầy niềm vui, sự lãng mạn.

Về đường công danh tài lộc, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn. Họ có thể gặp được quý nhân phù trợ, những khó khăn sẽ được tháo gỡ, nhiều cơ hội cũng đến trong tầm tay.

Đúng 7 ngày tới (9/12-15/12), Thần Tài mở kho, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tiền về ồ ạt như thác, vận trình ngày càng hanh thông - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới đây, tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều may mắn, tinh thần sảng khoái, viên mãn và hài lòng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị rất tốt tính, năng động và chăm chỉ. Với tinh thần phấn đấu không ngừng, Tị có thể đạt được những thành tựu mới trong mọi nghịch cảnh. Trong 7 ngày tới, mọi sự nỗ lực của Tị trước đây đều được đền đáp. Tốc độ phát triển nâng lên tầm cao mới. Đồng thời Tị cũng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Những kế họach kinh doanh dang dở bắt đầu đi vào hoạt động, hay thậm chí là những dự án tưởng như bỏ xó cả tháng trời bất chợt có tín hiệu khởi sắc. Bước đầu khởi nghiệp tuy còn khó khăn nhưng cạnh bên bạn luôn có nhiều người yêu thương, giúp đỡ mà tư tưởng đả thông. 

Chính vì vậy mà cuộc sống của Tị tràn đầy hy vọng. Bản mệnh hứa hẹn có một cuộc sống viên mãn, đón một cái Tết linh đình.

Đúng 7 ngày tới (9/12-15/12), Thần Tài mở kho, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tiền về ồ ạt như thác, vận trình ngày càng hanh thông - Ảnh 3
Trong 7 ngày tới, mọi sự nỗ lực của Tị trước đây đều được đền đáp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua hết ngày mai (9/12), 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn chiếu rợp đầu, tiền chảy vào cuồn cuộn, may túi 3 gang mà đựng

Qua hết ngày mai (9/12), 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn chiếu rợp đầu, tiền chảy vào cuồn cuộn, may túi 3 gang mà đựng

Qua hết ngày mai (9/12), vận may đang tăng dần theo cấp số nhân đối với những con giáp này nên thu nhập của họ tăng lên đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà