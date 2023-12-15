Đúng 7 ngày tới (22/12), 3 con giáp lên hương khởi sắc, mọi việc suôn sẻ, lập tức mua nhà sang, sắm xe xịn

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ có bản tính thích tự do nhưng cũng là người biết cân nhắc nặng nhẹ. Họ rất chú trọng việc hợp tác với người khác trong công việc, không hề hành xử tùy hứng.

Những con giáp này làm việc gì cũng có hiệu suất cao, có gặp khó khăn cũng nhanh chóng giải quyết. Hơn nữa, họ cũng là người tích cực và khao khát thành công nên sẽ nỗ lực để có được kết quả tốt nhất trong công việc.

Con giáp tuổi Ngọ sẽ có nhiều thành tựu trong thời gian tới, gặp gỡ quý nhân và được trợ giúp trong sự nghiệp.

Họ sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu và nhiệm vụ của mình ngay từ ngày đầu tiên của năm 2024 này.

Đúng 7 ngày tới (22/12), cuộc sống của họ sẽ được cải thiện, không gặp áp lực với mọi thứ và có thể đạt được mục tiêu cuộc sống của mình rất suôn sẻ.

Nếu người tuổi Ngọ tích cực thể hiện bản thân hơn nữa trong năm mới, họ sẽ được có thể vươn lên thành người đứng đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 7 ngày tới (22/12), công việc của tuổi Mão suôn sẻ hơn hẳn. Con giáp này làm gì cũng thấy may mắn, hanh thông, ít gặp trở ngại. Người mong chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử, học hành sớm nhận được tin vui.

Tuổi Mão biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi, có thu nhập bên ngoài. Bản mệnh luôn biết xoay xở sao cho ví của mình luôn có tiền, lo được cho gia đình. Không quan tâm thiên hạ nói gì, con giáp này chỉ lo kiếm tiền nuôi thân nuôi người nhà là tự thấy vui vẻ rồi.

Tuy nhiên vận tình cảm của con giáp này đi xuống. Do mải mê kiếm tiền, không có thời gian dành cho gia đình nên vợ chồng hay lục đục, cãi nhau. Người có con thì nên để ý con cái nhiều hơn, dạo này con cần sự quan tâm nhiều hơn từ bố mẹ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.