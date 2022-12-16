Đúng 7 ngày tới (17-23/12), Thần Tài ưu ái, Bồ Tát chở che, 3 con giáp nhận lộc đỏ, tiền vàng, sung sướng tột bậc, cuối năm mua nhà mới, sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 19:26

Tử vi cho biết trong 7 ngày tới, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều thành công cuộc sống.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn may mắn được Thiên Tài nâng đỡ nên công việc trong 7 ngày tới nở rộ, thuận lợi hanh thông, may mắn mở lối thu về tay khoản tiền kha khá từ công việc hiện tại. 

Dịp này phải nói vận may đến với bạn như "cơm bữa", muốn thử vậy may bạn hoàn toàn có thể vui vẻ tham gia một vài trò chơi mang tính chất hên xui, khả năng mong muốn sẽ thành hiện thực. 

Tuổi Thìn luôn đặt ra những yêu cầu cao bởi chính họ luôn khát khao thay đổi cuộc sống, họ hi vọng chính mình có thể đạt được thành công, sự nghiệp xán lạn dựa vào chính đôi chân kiên cường của mình. 

Đúng 7 ngày tới (17-23/12), Thần Tài ưu ái, Bồ Tát chở che, 3 con giáp nhận lộc đỏ, tiền vàng, sung sướng tột bậc, cuối năm mua nhà mới, sắm xe sang - Ảnh 1
Tuổi Thìn may mắn được Thiên Tài nâng đỡ nên công việc trong 7 ngày tới nở rộ, thuận lợi hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua mỗi năm. Họ không thích giậm chân tại chỗ.

Quãng thời gian qua, tuổi Dậu chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Trong 7 ngày tới, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió.

Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

Đúng 7 ngày tới (17-23/12), Thần Tài ưu ái, Bồ Tát chở che, 3 con giáp nhận lộc đỏ, tiền vàng, sung sướng tột bậc, cuối năm mua nhà mới, sắm xe sang - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới, con giáp tuổi Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn tính kiệm lời, không thích vướng vào tranh chấp và rất đáng tin cậy. Trong các cuộc tranh cãi, họ sẵn sàng nhường nhịn người khác. Họ cũng là người con hiếu thảo với cha mẹ, biết kính trọng những người xung quanh.

Tuổi Mão trong 7 ngày tới không chỉ có vị trí trong lĩnh vực đang theo đuổi mà còn giúp đỡ người thân đạt được những bước tiến lớn. Có thể nói, tuổi Mão chính là quý nhân của gia đình, luôn lan tỏa phúc khí đến mọi người.

Đúng 7 ngày tới (17-23/12), Thần Tài ưu ái, Bồ Tát chở che, 3 con giáp nhận lộc đỏ, tiền vàng, sung sướng tột bậc, cuối năm mua nhà mới, sắm xe sang - Ảnh 3
Tuổi Mão trong 7 ngày tới không chỉ có vị trí trong lĩnh vực đang theo đuổi mà còn giúp đỡ người thân đạt được những bước tiến lớn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thứ Bảy ngày mai (17/12), Tài Tinh đổi chiều, 3 con giáp đổi đời phú quý, 'ăn no' lộc trời, vẹn toàn công danh sự nghiệp

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Theo tử vi ngày 17/12, có 3 con giáp số hưởng, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước.

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