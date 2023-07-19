Đúng 7 ngày cuối tháng 7/2023 thần Tài soi sáng: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, xây dựng sự nghiệp ổn định, đạt thành quả như ý muốn, hỷ sự bất ngờ, cuộc sống thập toàn thập mỹ

Người tuổi Ngọ khó tránh những xui xẻo gặp phải. Công việc vốn đang suôn sẻ lại phát sinh sự cố nửa chừng, không chỉ khiến bạn tốn nhiều công sức để khắc phục mà còn làm ảnh hưởng tới uy tín mà bạn đã xây dựng từ bấy lâu. Khả năng phán đoán vấn đề của Ngọ cũng không còn nhạy bén và tinh chuẩn như thường ngày. Bạn chớ vội tin vào trực giác chủ quan mà đưa ra nhận định trong lúc nóng vội. Tốt nhất Ngọ nên tham khảo ý kiến từ nhiều người để có cái nhìn toàn diện nhất về vấn đề.

Chuyện tình cảm mang tới nhiều cảm xúc xáo trộn cho tuổi này. Cứ cãi nhau rồi làm lành, làm lành được vài bữa lại cãi nhau khiến trạng thái tinh thần của cả hai đều mỏi mệt. Các cặp đôi cần nên lắng nghe để thấu hiểu nửa kia hơn, từ đó mâu thuẫn, xung đột cũng sẽ vơi bớt dần.

Tuổi Mùi dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Vận trình sự nghiệp đang có dấu hiệu triển theo chiều hướng xấu khi mà con giáp này không đủ tập trung và mắc phải nhiều sai lầm khó có thể chấp nhận được.

Kế hoạch thăng tiến của bản mệnh khó diễn ra như ý muốn khi kẻ tiểu nhân trực chờ lợi dụng những sơ hở, sai sót để tìm cơ hội công kích, muốn cho con giáp này phải chịu thua thiệt và đánh mất những thành quả mà mình đã rất nỗ lực để có được. Tuổi Mùi khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, buồn phiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kỹ năng phân tích và trực giác của tuổi Thân rất mạnh mẽ. Để có một ngày hiệu quả, hãy suy nghĩ sâu sắc và cân nhắc các khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, tuổi Thân cần lưu ý về những thay đổi mà mình không nhận ra đúng lúc. Môi trường tổng thể cũng có thể tác động và đặt ra các hạn chế, buộc con giáp phải đưa ra các lựa chọn phù hợp.

Về sức khỏe, tuổi Thân nên chú ý đến việc bổ sung nước và các khoáng chất cho cơ thể. Hãy tránh tác động lên vị trí hầu để bảo vệ sức khỏe của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm