Đúng 7 ngày đầu tháng 6 tới, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, phú quý thấm vào người, vận tình cực đỏ

Con giáp này luôn tìm kiếm nhiều cơ hội mới cho bản thân và dám thử thách, dám đương đầu với những khó khăn trong những lĩnh vực chưa ai khám phá.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 7 ngày đầu tháng 6 tới, người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, tốt bụng. Họ không quá lạc quan, phóng khoáng nhưng cũng không phải là người nhìn đời một cách tiêu cực, u ám.

Điều này sẽ đặc biệt hữu ích cho sự phát triển của chính họ. Con giáp này đạt được kết quả xuất sắc trong mùa hè năm nay, thu nhập của họ về mọi mặt cũng không ngừng tăng lên.

Đặc biệt là vào tháng 6 năm nay, con giáp tuổi Thân sẽ mở rộng kinh doanh, kiếm tiền thuận lợi. Họ vui sướng tiến về phía trước, mọi ấp ủ sẽ thành hiện thực và cuộc sống ngày càng viên mãn.

Tuổi Dậu

Biến động tài lộc 12 con giáp đúng 7 ngày đầu tháng 6 tới chỉ ra rằng, tuổi Dậu liên tiếp đón chờ tin vui trong giai đoạn này, nhất là những ai làm việc trong các lĩnh vực truyền thông. Hứa hẹn bạn sẽ là nhân tố chính hỗ trợ cho công ty ký kết được hợp đồng lớn.



Điều đó đồng nghĩa là khoảng thời gian này bạn phải bỏ công, bỏ sức rất nhiều cho công việc của mình. Nhiều người tuổi Dậu phải liên tục nói, trình bình ý tưởng với khách hàng từ ngày này sang ngày khác. Hãy đảm bảo sức khỏe để luôn tràn đầy năng lượng, vì nhờ thế mà bạn mới có thể lấn át đối phương, khiến họ bị thu hút bởi những gì bạn nói.



Màu xanh lá cây sẽ một trong những màu sắc mang lại may mắn cho con giáp tuổi Dậu. Ngoài ra, khi tắm hãy thi thoảng tẩy da chết bằng muối vì nó là vật phẩm phong thủy rất tốt cho bạn để xua đuổi những năng lượng tiêu cực.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ rất khôn ngoan, biết người biết ta, làm gì cũng cố gắng chỉn chu nhất có thể. Tuổi Tỵ cũng rất quan tâm đến những người xung quanh và biết cách đối nhân xử thế nên luôn được yêu mến. Con giáp tuổi Tỵ cũng rất kiên trì, theo đuổi ước mơ đến cùng nên thành công chỉ là điều sớm muộn mà thôi.

Mặc dù trong thời gian gần đây, sóng gió liên tục ập đến khiến công việc không mấy suôn sẻ, nhưng con giáp này vẫn giữ vững mục tiêu, tìm mọi cách để vượt qua khó khăn. Dự báo sắp tới, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông nhờ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương sẽ sớm được thăng quan, tiến chức, công việc ngày càng suôn sẻ, tài vận tăng lên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.