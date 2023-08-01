Đúng 6h5p sáng nay, thứ Ba 1/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, hưng thịnh nhất ngày, đỏ cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 05:32

Bước sang tháng 8, 3 con giáp sau làm gì cũng thuận lợi, vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu may mắn công việc phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Tuy nhiên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bản mệnh mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế. Tuổi Sửu nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Vận trình tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bản mệnh thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Đúng 6h5p sáng nay, thứ Ba 1/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, hưng thịnh nhất ngày, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang tháng 8, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Đúng 6h5p sáng nay, thứ Ba 1/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, hưng thịnh nhất ngày, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 1/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi có tài năng đặc biệt, được nhiều người chú ý.      

Công Việc: Người tuổi Mùi trong công danh bạn có đường đi sáng lạn, làm việc gì cũng có quý nhân tương trợ.

Tình Cảm: Hãy trân trọng mối tình cùng bạn gắn bó, trải qua nhiều khó khăn.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, bạn đã cải thiện được nguồn tài chính của bản thân, làm việc gì cũng chủ động.

Sức Khoẻ: Để duy trì sức khỏe tốt, hãy chủ động hoàn thiện sức khỏe chính mình, luôn tập thể thao rèn luyện cơ thể.

Đúng 6h5p sáng nay, thứ Ba 1/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, hưng thịnh nhất ngày, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (1/8): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

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Theo bản đồ tử vi, 3 con giáp sau chưa có vận may trong ngày mới, liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc.

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