Đúng 6h sáng thứ Hai 11/12/2023, 3 con giáp vạn sự hanh thông, phát tài cực to, cuộc đời sang trang rực rỡ, giàu càng thêm giàu

Tử vi hôm nay ngày 11/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chịu thiệt thòi khi bạn không giỏi biện luận.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm dù cho không có nhiều người ủng hộ, nhưng bạn vẫn cố gắng bảo vệ mối quan hệ này.

Tài lộc: Bỏ qua những khó khăn, bạn chọn kinh doanh do chính bản thân tìm hiểu.

Sức khoẻ: Mong muốn có thời gian rảnh thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong mắt người xung quanh, tuổi Dậu nổi bật với tính cách lạc quan, vui vẻ và có tinh thần tự do. Họ dám chấp nhận rủi ro và theo đuổi những thử thách mới, đồng thời tò mò về những điều chưa biết.

Đúng 11/12, người thuộc tuổi Dần có thể gặp một số khó khăn hoặc rắc rối trong sự nghiệp. Tuy nhiên con giáp này vô cùng kiên trì và có thể đối mặt với thử thách bằng sự lạc quan cũng như thái độ tích cực.

Tuổi Dần nên phát huy lòng dũng cảm và vận dùng khả năng ra quyết định dứt khoát để kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng nâng cao kỹ năng, kiến thức của mình. Chỉ cần họ luôn duy trì thái độ tích cực và kiên nhẫn thì thành công sẽ đến trong thời gian sắp tới.

Lời khuyên dành cho người tuổi Dần là nên đặt mục tiêu và lập kế hoạch để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên giữ thái độ tích cực, tin tưởng vào khả năng của bản thân và phát triển khả năng của mình để chuẩn bị cho những cơ hội trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Hai ngày 11/12/2023 hôm nay, tuổi Tuất có xu hướng phàn nàn về những bất lợi mà bản thân đang gặp phải. Con giáp này đang lãng phí thời gian quý giá, hãy cố gắng tìm ra hướng đi thay vì ngồi đó kêu ca.

Có thể tuổi Tuất chủ quan nên không nhận ra những thiếu sót của bản thân. Lúc này, bản mệnh có thể thử tham gia vào các khóa học chuyên môn hoặc huấn luyện kỹ năng mềm.

Trên phương diện tình cảm, có nhiều tin vui đến với tuổi Tuất. Những cột mốc quan trọng trong sẽ diễn ra nhờ những thuận lợi ở hiện tại, có thể là chuyện cưới hỏi hoặc trong gia đình sắp có thành viên mới.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.