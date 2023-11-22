Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp được trời định số phú quý, gánh tiền mỏi lưng, đầu ngày tài lộc nở hoa rực rỡ, cuối ngày đại phát bất ngờ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 22/11/2023 hôm nay, tuổi Sửu đang gặp phải nhiều thách thức trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong quá trình làm việc và giao tiếp, con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là khi phải hợp tác với đồng nghiệp.

Mặc dù vận trình tình cảm đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng tuổi Sửu cần cách kiểm soát cảm xúc và tránh việc trút giận lên người khác. Hãy tự mình đối diện và tìm cách gạt bỏ sự khó chịu sang một bên

Con giáp này được khuyến khích phải thể hiện thái độ mềm mỏng và điều độ khi muốn thuyết phục người khác. Trong quá trình thảo luận, có thể trình bày quan điểm của mình nhằm hướng đến sự thống nhất, nhưng cần tránh tranh cãi không cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Về sự nghiệp, công việc trong tay có thể hoàn thành theo đúng tiến độ một cách khá dễ dàng. Đúng 22/11/2023, số dự án và công việc của người tuổi Dậu sẽ nhiều dần lên, áp lực cũng tăng lên nhưng nhờ có quý nhân khác giới hỗ trợ nên công việc vẫn vô cùng trôi chảy, thuận lợi.

Những khoản đầu tư sẽ thu được lợi nhuận thực tế trong tháng này, thu nhập tăng đáng kể trong tài khoản nhất định sẽ khiến bạn hài lòng. Tuy nhiên đừng tiêu dùng quá lãng phí, hãy tiết kiệm một ít tiền cho khoản đầu tư tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần giữ những bí mật lớn, không muốn chia sẻ cùng ai.

Công việc: Người tuổi Dần không thích công việc chịu nhiều áp lực, luôn dừng lại khi thấy đủ.

Tình cảm: Dù bạn có nhiều bí mật, nhưng luôn có cách cho đối phương an tâm.

Tài lộc: Nguồn chi phí hằng ngày bị cắt giảm.

Sức khoẻ: Không thích vận động, bạn ăn nhiều đồ béo.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.