Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp được trời định số phú quý, gánh tiền mỏi lưng, đầu ngày tài lộc nở hoa rực rỡ, cuối ngày đại phát bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 05:05

Đúng hôm nay 22/11, 3 con giáp sau đạp trúng hũ vàng, phú quý phát tài, giàu sang chạm đỉnh.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 22/11/2023 hôm nay, tuổi Sửu đang gặp phải nhiều thách thức trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong quá trình làm việc và giao tiếp, con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là khi phải hợp tác với đồng nghiệp.

Con giáp này được khuyến khích phải thể hiện thái độ mềm mỏng và điều độ khi muốn thuyết phục người khác. Trong quá trình thảo luận, có thể trình bày quan điểm của mình nhằm hướng đến sự thống nhất, nhưng cần tránh tranh cãi không cần thiết.

Mặc dù vận trình tình cảm đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng tuổi Sửu cần cách kiểm soát cảm xúc và tránh việc trút giận lên người khác. Hãy tự mình đối diện và tìm cách gạt bỏ sự khó chịu sang một bên

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp được trời định số phú quý, gánh tiền mỏi lưng, đầu ngày tài lộc nở hoa rực rỡ, cuối ngày đại phát bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Về sự nghiệp, công việc trong tay có thể hoàn thành theo đúng tiến độ một cách khá dễ dàng. Đúng 22/11/2023, số dự án và công việc của người tuổi Dậu sẽ nhiều dần lên, áp lực cũng tăng lên nhưng nhờ có quý nhân khác giới hỗ trợ nên công việc vẫn vô cùng trôi chảy, thuận lợi.

Những khoản đầu tư sẽ thu được lợi nhuận thực tế trong tháng này, thu nhập tăng đáng kể trong tài khoản nhất định sẽ khiến bạn hài lòng. Tuy nhiên đừng tiêu dùng quá lãng phí, hãy tiết kiệm một ít tiền cho khoản đầu tư tiếp theo.

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp được trời định số phú quý, gánh tiền mỏi lưng, đầu ngày tài lộc nở hoa rực rỡ, cuối ngày đại phát bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần giữ những bí mật lớn, không muốn chia sẻ cùng ai.

Công việc: Người tuổi Dần không thích công việc chịu nhiều áp lực, luôn dừng lại khi thấy đủ.

Tình cảm: Dù bạn có nhiều bí mật, nhưng luôn có cách cho đối phương an tâm.   

Tài lộc: Nguồn chi phí hằng ngày bị cắt giảm.     

Sức khoẻ: Không thích vận động, bạn ăn nhiều đồ béo.

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 22/11: 3 con giáp được trời định số phú quý, gánh tiền mỏi lưng, đầu ngày tài lộc nở hoa rực rỡ, cuối ngày đại phát bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp 5 ngày tới (27/11), cầu vồng sau mưa: 3 con giáp giàu sang nứt vách, làm ăn phát đạt, tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời

Liên tiếp 5 ngày tới (27/11), cầu vồng sau mưa: 3 con giáp giàu sang nứt vách, làm ăn phát đạt, tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời

Liên tiếp 5 ngày tới (27/11), 3 con giáp sau tiền đổ dồn về túi, làm gì cũng mã đáo thành công, có cơ hội đổi đời cuối tháng 11/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý